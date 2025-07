Congo-Brazzaville: Échos de campagne UNESCO - Firmin Édouard Matoko à nouveau en Asie

Une nouvelle étape de campagne électorale vient de conduire Firmin Édouard Matoko en Asie. Objectif : construire des ponts avec d'autres acteurs qui travaillent à promouvoir des systèmes inclusifs et responsables où l'équité n'est pas seulement un idéal, mais une pratique.

À Colombo, au Sri Lanka, Firmin Édouard Matoko a visité le Centre d'éducation et de recherche pour les femmes, en sigle WERC, un centre pionnier de la recherche féministe, de la défense des droits des femmes et de l'éducation inclusive.

Sur place, il a pu constater le dévouement du WERC à amplifier la voix des femmes et à promouvoir les changements structurels. Ce travail continue de résonner à la fois au niveau local et mondial. Ses discussions avec l'équipe animatrice ont renforcé l'importance d'intégrer une perspective sexo-spécifique à chaque niveau de gouvernance et d'élaboration des politiques.

Cette visite a permis au candidat de réaffirmer son engagement à promouvoir des systèmes inclusifs et responsables où l'équité n'est pas seulement un idéal, mais une pratique. « J'ai hâte de construire des ponts avec d'autres qui travaillent vers les mêmes objectifs », a-t-il esquissé à l'issue de la visite.

Par la suite, Firmin Édouard Matoko a pu rencontrer deux grandes personnalités du sport hongkongais, à savoir, Kenneth Fok Kai-kong, vice-président du Comité olympique de Hong Kong, Chine, et Guo Jingjing, championne olympique de plongeon, médaillée d'or à quatre reprises.

Tous deux incarnent un engagement profond en faveur de la jeunesse, de la paix et de la non-violence à travers le sport, des valeurs qui correspondent pleinement avec sa vision et sa campagne pour le poste de directeur général de l'Unesco. « Leur passion est une source d'inspiration. Ensemble, nous croyons en un monde où les jeunes grandissent dans la dignité à travers la pratique du sport et ses valeurs d'unité et d'inclusion », a reconnu le candidat.

La dernière étape asiatique a été consacrée au dialogue sous forme de conférence avec les jeunes de l'université de Hong Kong. Pour Firmin Édouard Matoko, c'était un véritable privilège de parler avec des étudiants de cette université, fondée en 1911, et reconnue comme l'une des principales institutions académiques au monde.

Cette conférence lui a offert une occasion significative de partager sa vision pour la jeunesse, l'enseignement supérieur et l'avenir de l'apprentissage. Il a été profondément inspiré par ces étudiants brillants et engagés qui incarnent les valeurs de paix, d'inclusion et de non-violence que défend l'Unesco.

« Mes remerciements du fond du coeur au Prof. Xiang Zhang, président et vice-chancelier de l'université de Hong Kong, et son équipe dévouée pour l'organisation de cet événement remarquable. Leur accueil chaleureux m'a permis de m'engager avec une génération d'individus talentueux, pleins d'idées nouvelles et d'un sens puissant », s'est-il félicité.

Et de conclure : « Ces échanges réaffirment ma conviction que l'enseignement supérieur est la pierre angulaire d'un monde plus juste, inclusif et durable ».