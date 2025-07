Ile Maurice: L'«IT Manager» de Metro Express suspendu

Le manager du département informatique de Metro Express Ltd (MEL) a été suspendu de ses fonctions le vendredi 4 juillet dans le sillage d'une enquête interne et policière sur des allégations de fraude. L'affaire, révélée par des sources proches du dossier, met en lumière un climat tendu au sein du département IT de la compagnie ferroviaire, où des allégations de manipulation de données sont également évoquées. Selon des éléments recueillis auprès de la police, une descente par des éléments de la Cybercrime Unit et de l'IT Unit de la police a été effectuée le jeudi 3 juillet au landing depot de MEL à Richelieu, ciblant principalement son département informatique.

Deux membres du personnel, dont l'IT Manager, seraient impliqués dans ce qui est décrit comme une tentative de manipulation frauduleuse du système de pointage des employés. L'objectif présumé : modifier les heures d'entrée et de sortie de certains employés pour leur permettre d'empocher indûment des paiements pour des heures supplémentaires. Les deux suspects auraient aussi empoché de l'argent lors de ces falsifications.

Une enquête par l'IT Unit de la police est en cours pour vérifier l'intégrité du système de contrôle de présence, géré en interne par le département IT de MEL. À ce stade, aucune fraude financière n'a été confirmée, selon le ministère des Transports terrestres, qui évoque une fuite d'informations confidentielles par rapport aux employés avant de confirmer qu'une enquête est en cour. En fait, l'enquête a été déclenchée à la suite d'une lettre anonyme adressée à la Financial Crimes Commission. Cette lettre dénonçait des abus internes et des manipulations sur les données de présence du personnel.

Contactée pour une réaction, MEL a confirmé la suspension de son IT Manager, évoquant de «petits soucis en interne». Elle a insisté sur le fait que le management «prend ce dossier très au sérieux» et a affirmé que des sanctions seront prises contre toute personne ayant manipulé des données ou contrevenu au code de conduite. La compagnie n'a pas souhaité commenter les détails de l'enquête, ni confirmer si d'autres membres du personnel sont visés. Cependant, selon nos informations, d'autres interrogatoires sont à prévoir dans les jours à venir.