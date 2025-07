Ile Maurice: Les nominations commencent à tomber

À J-17 du coup d'envoi de la saison du moins en ce qu'il s'agit de la volonté de la Mauritius Turf Club Jockey Club Ltd de relancer l'activité hippique -, les choses bougent du côté de la Gambling Regulatory Authority (GRA), où la Horse Racing Integrity Division (HRID) commence à prendre forme. Cette entité, qui prend le relais de la Horse Racing Division imaginée par l'ancien gouvernement, sera appelée à «ensure that horse racing in Mauritius remains fair and free from corruption», comme annoncé par le Premier ministre au Parlement vendredi dernier. Si Stéphane de Chalain et Yahia Nazroo (à temps partiel) sont annoncés pour les postes de deputy chief stipe depuis un moment déjà, d'autres noms ont fuité de la Newton Tower.

Sans surprise, l'ex-entraîneur Patrick Merven rejoindra la nouvelle équipe des racing stewards. Il emboîte le pas à Hugues Maigrot Jr et feu Philippe Henry, d'autres anciens entraîneurs qui ont fait partie de la chambre des commissaires par le passé. Santosh Ramdin, dont le nom a été cité avec insistance dans la presse, fera pour sa part partie de la nouvelle division de Racing Analyst-Racing Specialist de la HRID. Selon nos recoupements, il aurait pris ses nouvelles fonctions hier.

Mais la surprise du chef demeure sans conteste la nomination d'Abhijeetsingh Ramsurrun dans cette même équipe. Tel un outsider sur lequel personne n'avait l'oeil durant le parcours, cet ancien de la maison de People's Turf Plc (PTP) - il y a été commentateur de courses et a même collaboré à la rédaction d'articles dans le magazine People's Turf s'est infiltré le long de la lice pour intégrer la combinaison gagnante, au grand dam de plusieurs autres prétendants bien en vue. Il nous revient que la GRA finalise l'étape contractuelle des autres postes à pourvoir à la HRID. D'autres nominations devraient ainsi être confirmées d'ici la fin de la semaine.

Nowbuth Racing et JSR Stable Ltd hors-jeu ?

Les licences d'entraîneur font également l'objet de discussions dans le giron après les six premières licences approuvées par le board de la GRA jeudi dernier. À ce titre, il serait bon de souligner qu'ils étaient plusieurs parmi les 12 demandeurs à avoir visité les locaux de la GRA vendredi dernier pour faire part de leur mécontentement, mais aussi pour s'enquérir de ces fameuses informations additionnelles nécessaires pour le traitement de leurs dossiers respectifs. À noter que la GRA a fixé la date limite du 14 juillet pour la soumission de ces documents.

Par ailleurs, il nous revient que Vishal Nowbuth songerait à abandonner son intérêt pour l'ouverture de son écurie. Ce changement d'avis serait-il dû à certaines nouvelles exigences de l'instance régulatrice ? Certains observateurs seraient de cet avis. Il y aurait également du rififi du côté de la JSR Stable Ltd, qui avait misé sur l'entraîneur sud-africain, Dominic Zaki, ô combien décrié la saison dernière, pour lancer son écurie. Aux dernières nouvelles, rien ne va plus entre la JSR Stable Ltd et le champion trainer de la PTP l'année dernière. Affaire à suivre.

Les premiers «Barrier trials»

Une nouvelle étape dans la préparation des chevaux sera franchie ce samedi avec l'ouverture de la grande piste (gazon) pour la tenue des premiers barrier trials de la saison. Ces essais aux stalles, obligatoires pour tout nouveau compétiteur au Champ-de-Mars, demeurent une étape cruciale car ils sont plus d'une cinquantaine de nouvelles unités à devoir passer par cette case avant d'être éligible à la compétition.