Afrique: L'Union africaine sur le point d'adopter une résolution sur les réparations historiques

S.E. le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinée équatoriale a reçu aujourd’hui S.E. M. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission @_AfricanUnion et la délégation qui l’accompagne, dont le Vice-Président @DCP_Haddadi et le Chef de cabinet @souefmo_elamine à la State House à Malabo, en amont de la 7e Réunion de coordination semestrielle (MYCM) de l’UA, des CER et des MR. prévu du 10 au 13 juillet 2025.

L'Union africaine organisera sa septième réunion de coordination semestrielle (7e réunion de coordination pluriannuelle), des communautés économiques régionales, des mécanismes régionaux et des États membres de l'Union africaine le 13 juillet 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale, apprend-on d'un communiqué rendu public ce 09 juillet.

Sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par des réparations », cette initiative souligne l'engagement de l'UA à s'attaquer aux injustices historiques, notamment la traite transatlantique des esclaves, le colonialisme, l'apartheid et le génocide.

D'après la même source, il s'appuie sur des décennies de plaidoyer et de collaboration, visant à favoriser l'unité et à établir des mécanismes de justice réparatrice à l'échelle mondiale.

Il est important de souligner que le thème de cette année est une proposition de la Conférence sur les réparations d'Accra 2023. Selon l'organisation continentale, « dans la poursuite continue de la justice et de l'équité, la conversation sur les réparations est devenue un dialogue critique et transformateur qui nécessite l'attention et l'action collectives des Africains et de toutes les personnes d'ascendance africaine ».

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations

Par conséquent, l'UA d'affirmer que la portée de cette conversation va au-delà des injustices historiques et s'inscrit dans le tissu actuel des sociétés du monde entier. « La complexité de s'attaquer aux torts du passé, qu'ils découlent du colonialisme, de l'esclavage transatlantique, de l'apartheid ou de la discrimination systémique, nécessite un examen approfondi et une approche stratégique » ajoute la même source.

Dans cette perspective, S.E. le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale a reçu aujourd'hui S.E. M. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union Africaine.

A cet effet, le Président Mahmoud Ali Youssouf a exprimé sa gratitude au Président équato-guinéen pour l'accueil chaleureux réservé à la réunion et pour son soutien continu aux travaux de l'Union. Le Président Obiang a ainsi réaffirmé que son gouvernement était pleinement disposé à accueillir le MYCM.

A noté que la réunion sera organisée sous les auspices de la Commission de l'UA et du gouvernement de la Guinée équatoriale. Elle réunira le Bureau de l'UA, les chefs des CER, les hauts responsables de la CUA, les organes spécialisés de l'UA et les partenaires institutionnels pour faire progresser la coordination et l'intégration continentales.