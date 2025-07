Congo-Kinshasa: 25 condamnations pour violations graves des droits humains à Lubero

Le Tribunal militaire de Butembo a prononcé des condamnations sévères contre 24 militaires et un civil reconnus coupables de violations graves des droits humains, dont 13 cas de viols sur mineures, à l'issue des audiences foraines organisées du 26 juin au 8 juillet à Lubero-centre, chef-lieu du territoire de Lubero( Nord-Kivu).

Les prévenus ont écopé de peines allant de 5 à 20 ans de servitude pénale principale, certains étant condamnés à la peine capitale. Ils devront également verser des amendes et dommages-intérêts pouvant atteindre 25 000 dollars américains. Les faits jugés (violences sexuelles, meurtres et homicides) ont été commis entre 2021 et 2024 dans la commune rurale de Lubero et ses environs.

Maître Lydie Kake, avocate des victimes, s'est exprimée à l'issue du procès :

« Ça a été un soulagement pour les victimes. Il y avait certaines qui pensaient que c'était déjà fini, qu'on ne pouvait plus parler de leur sort... Les condamnés sont en train de purger leur peine à la prison centrale de Butembo. On veut voir maintenant les victimes obtenir réparation... Et nous souhaitons que ces genres d'audiences soient organisées dans d'autres localité ».

Ces audiences ont été rendues possibles grâce au soutien logistique et technique de la MONUSCO/Beni, via ses sections d'Appui à la Justice et de Protection de l'Enfant, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH).

L'objectif de cet appui est de renforcer la lutte contre l'impunité dans les zones de conflit et rapprocher la justice des communautés affectées.