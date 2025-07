Cameroun: Le PCR de Foligar Lang dévoile son 'gouvernement fantôme', proposant une nouvelle capitale fédérale

Dans un développement politique significatif, le Président du Parti de la Réforme du Cameroun (PCR), Foligar Lang, a officiellement dévoilé aujourd'hui son "Gouvernement fantôme" pour 2025. Cette annonce, présentée comme une réponse critique au paysage politique camerounais de longue date, propose une transformation vers une nation plus équitable et fédérée, incluant le concept radical d'une structure à 11 régions et une toute nouvelle capitale multiculturelle.

Dans une déclaration percutante, Lang a affirmé : « Nous, en tant que peuple de cette nation, nous trouvons à un carrefour politique difficile avec deux dictateurs politiques historiques pendant 65 ans. Ce cabinet arrive au bon moment. » Il a exhorté les Camerounais à reconnaître les « erreurs graves » du passé et à s'assurer qu'elles ne se « répéteront plus jamais », faisant directement référence aux longues périodes de gouvernance sous les Présidents Ahidjo et Biya.

Le cabinet proposé par le PCR est présenté comme un « Gouvernement du peuple avec une force d'unité et un exemple de paix, de transparence et de progrès pour et au nom de chacun de nous, Camerounais. » Lang l'a décrit comme un « cabinet prolifique, inclusif et décisif, composé d'hommes et de femmes animés par une ambition forte et la volonté de travailler pour et au nom de chacun de nous. » Il a souligné son opportunité, affirmant qu'il arrive « au bon moment de besoin désespéré où notre peuple est étouffé depuis 42 ans sans air pour respirer. »

La déclaration de Lang a énoncé des principes clairs pour les membres de son équipe proposée : « À moins d'un souhait contraire, les complots, la chasse aux sorcières politiques et les trahisons sont acceptés sans exclure les conflits d'intérêts. Ceci n'est destiné qu'à ceux qui ont une intention véritable de travailler pour cette nation, quelle qu'elle soit. » Il a affirmé qu'il s'agit de « l'équipe de la formation d'un Cameroun juste et bien plus juste pour tous les Camerounais et non seulement pour quelques-uns. »

La proposition la plus frappante du leader du PCR est peut-être l'annonce de la formation d'une 11ème « région Capitale » au Cameroun. Cette nouvelle région, a expliqué Lang, est conçue pour décourager les revendications tribales ou de groupe sur les terres et le pouvoir. De manière cruciale, elle comprendrait une toute nouvelle ville Capitale qui « traverserait 5 régions - Nord-Ouest, Sud-Ouest, Littoral, Centre et Ouest - reflétant ainsi la véritable image d'une nation multiculturelle, multilingue et diversifiée et la mère patrie de nous tous, vingt-cinq millions de Camerounais. »

Cette initiative audacieuse aborde directement les griefs de longue date liés à la distribution des ressources nationales et du pouvoir politique. « Fini le temps où une tribu monopolisera la gouvernance et la force politique, et fini aussi le temps où les tribus monopoliseront l'économie », a affirmé Lang. La vision du PCR vise à démanteler ce qu'il appelle les « proportions asymétriques de dimensions inégales en réponse à la lignée tribale et aux pouvoirs géographiques centraux. »

La publication de ce gouvernement fantôme intervient à un moment critique du paysage politique camerounais, avec des élections présidentielles anticipées et des débats en cours sur la gouvernance, la décentralisation et l'unité nationale.

En présentant non seulement une équipe de direction alternative, mais aussi en proposant une réimaginassions fondamentale de la géographie administrative et politique du Cameroun, Foligar Lang et le PCR se positionnent comme un parti engagé dans une réforme radicale et une gouvernance inclusive. Le PCR a invité le public à « rencontrer et saluer vos futurs ministres » via leurs liens de sites web privés, signalant un engagement direct avec les citoyens alors qu'ils défendent leur vision d'un Cameroun « Une Nation, Fédérée ».