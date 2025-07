Le sélectionneur des Léopards football dames de la RDC, Hervé Happy, promet la victoire de ses joueuses face aux Lionnes de l'Atlas du Maroc. Il a donné ses assurances à quelques heures de cette rencontre comptant pour la 2e journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) féminine.

« Un état d'esprit de revanche, et vraiment l'envie de se mettre dans les meilleures dispositions pour aborder ce match. Ce match, nous allons le gagner à tout prix, il ne peut en être autrement. L'objectif, c'est de sortir de la poule, et pour cela, il faut gagner », a affirmé le technicien camerounais.

La milieu de terrain congolaise, Eva Sumo, a indiqué que le groupe est déterminé à remporter cette rencontre pour se relancer dans la compétition :

« C'est vrai qu'après cette défaite, on était toutes démoralisées, parce que ça fait toujours mal de perdre 4-0 lors d'un premier match de CAN. Mais on est toutes conscientes qu'on a raté notre première mi-temps. On a essayé de faire une meilleure deuxième période, on a montré un autre visage. On s'est créé plus d'occasions. Maintenant, on a analysé nos erreurs. À nous de les corriger face au Maroc ».

Dans un message d'encouragement adressé aux Léopards dames, la présidente du Comité de normalisation de la FECOFA (CONOR) Belinda Lutandila, a demandé aux joueuses congolaises de montrer leur valeur face aux Lionnes de l'Atlas du Maroc.