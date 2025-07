Au cours d'une cérémonie importante tenue à Hilton Hôtel de la Gombe, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a procédé, lundi 7 juillet 2025, au baptême du livre du journaliste congolais Guylain Tshibamba, intitulé « Stratégie pour mettre fin aux agressions militaires en RD Congo ».

Édité aux éditions L'Harmattan, cet ouvrage de 166 pages relate l'histoire des conflits interminables en République Démocratique du Congo depuis 1994. Il souligne que la RDC fait face à des agressions militaires persistantes, principalement orchestrées par le Rwanda, sous couvert de rébellions telles que celle du M23.

Cet ouvrage plonge le lecteur au coeur d'une réalité tragique et complexe, où l'histoire, la géopolitique et les enjeux de défense s'entrelacent. L'auteur y dévoile les mécanismes insidieux de la guerre d'agression et les souffrances infligées aux populations. S'appuyant sur des rapports d'organisations internationales et des témoignages, il met en lumière les atrocités commises et appelle à une mobilisation collective pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC.

Au-delà du constat alarmant, Guylain Tshibamba propose des réponses stratégiques innovantes pour mettre fin à cette spirale de violence. En articulant une vision claire de la défense nationale, il préconise une révision des doctrines militaires et un renforcement des capacités congolaises.

Indispensable éclairage sur les défis contemporains de la RDC, ce livre, qui décrit les crimes commis par le mouvement du 23 mars (M23), est un appel à l'action pour tous ceux qui croient en la paix et en la justice. Sa sortie coïncide avec la signature de l'accord de paix de Washington entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda, le 27 juin dernier, devant le chef de la diplomatie américaine et entérinée par le Président américain Donald Trump.

Pour le ministre de la Communication et Médias, l'auteur a posé les diagnostics qui, sans nul doute, profiteront également à la montée en puissance des Forces armées de la République Démocratique du Congo.

« Nous avons un pays de 2 355 410 km², qui a presque 11 000 km de frontières. Nous avons 100 millions d'habitants. Nous devons avoir un minimum d'une armée qui compte un million de soldats. Parce qu'il faut assurer la sécurité de nos frontières et la sécurité de nos ressources. Mais c'est une armée qu'il faut bâtir, et je pense que, dans le cadre de cet ouvrage, Guylain Tshibamba a le courage de poser les diagnostics. Parce que, bien au regard de l'héritage que nous avons trouvé en termes de structuration de l'armée », a déclaré le ministre.

Il estime qu'une armée forte signifie investissement, recrutement, formation, équipement, et que c'est l'ambition que le Président Félix Tshisekedi porte pour les FARDC. S'agissant de l'accompagnement du gouvernement congolais dans la promotion de cet ouvrage, le ministre Muyaya a répondu en ces mots :

«Il est important que ceux qui sont intéressés par la situation actuelle lisent cet ouvrage parce qu'il donne un aperçu et permet aussi d'éclairer l'opinion.»

Guylain Tshibamba est journaliste et expert en stratégie et défense, diplômé du prestigieux Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHESD). En tant que CEO et fondateur de l'agence de communication institutionnelle ICÔNES Créa & Stratégies, ainsi que du bureau conseil, expertise et croissance ALL IN ONE, il allie ses compétences en communication aux enjeux cruciaux de la défense nationale.

Il sied de signaler que cet ouvrage a été publié depuis le jeudi 8 mai 2025 et est disponible en version électronique sur Amazon et d'autres plateformes digitales de vente de livres, ainsi que physiquement dans plusieurs librairies en France et ailleurs, mais également dans plusieurs rayons des hypermarchés et supermarchés de la RDC. Il évoque plusieurs thématiques importantes, notamment le droit, la politique, l'économie, les relations internationales, la géopolitique et la stratégie.