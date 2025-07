Le Centre Supérieur Militaire (CSM) de Binza Ozone, situé dans la commune de Ngaliema, organise, ce mercredi 9 juillet 2025, une cérémonie militaire de haute importance marquant la clôture de la formation de la cinquième promotion de l'École de Guerre de Kinshasa (EGK), baptisée avec honneur « Général d'Armée Kayembe Mbandakulu Dieudonné », en hommage à ce valeureux officier et grand serviteur de la République.

Cette promotion s'inscrit, en effet, dans le sillage de l'excellence, suivant l'exemple du Général d'Armée Kayembe Mbandakulu Dieudonné, ancien Chef d'État-Major Général des FARDC, Vice-Ministre de la Défense honoraire et ancien Directeur Général de la Détection Militaire Anti-Patrie (ex-demiap). Ce héro Militaire, décédé le 05 juillet 2017, a été décoré de son vivant en tant que « Grand Cordón » dans la catégorie Héros Nationaux Mzée Laurent-Désiré Kabila- Patrice Emery Lumumba, témoignant de son engagement indéfectible au service de la patrie.

Une reconnaissance nationale et un engagement républicain

La désignation de cette promotion au nom du Général d'Armée Kayembe Mbandakulu incarne un devoir de mémoire, mais également un appel à l'excellence, au patriotisme et à l'honneur pour tous les lauréats. Ces officiers généraux et supérieurs formés à l'EGK deviennent désormais les porteurs d'un flambeau stratégique pour l'avenir militaire de la République Démocratique du Congo.

Cette formation de haut niveau illustre la volonté politique affirmée de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Commandant Suprême des FARDC, de la Police Nationale Congolaise et du Service National, de doter le pays d'une élite militaire aguerrie, compétente et prête à faire face aux enjeux contemporains de défense et de sécurité.

Sincères félicitations aux lauréats

Contacté par votre journal quotidien La Prospérité, le Citoyen CHARDIN NGOIE, un de ses proches collaborateurs, se dit être heureux de cet acte honorifique à l'endroit de son MONTOR et GRAND MWALIMU et adresse ses plus vives et sincères félicitations aux lauréats de cette cinquième promotion, pour leur courage, leur persévérance et leur engagement tout au long de cette formation exigeante.

Par cet événement solennel, l'Armée congolaise écrit une nouvelle page de son histoire, célébrant à la fois la mémoire d'un héros et l'élévation d'une nouvelle génération d'officiers généraux et supérieurs destinés à conduire la République sur les sentiers de la paix, de la souveraineté et de la prospérité. Vive les FARDC ! Vive la République Démocratique du Congo !