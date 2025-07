Juste après sa participation à la 4ème Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) à Séville, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan & de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo, s'est rendu, le 6 juillet dernier au Caire en Égypte, pour approfondir les échanges bilatéraux dans le domaine de l'aménagement urbain.

Dans le cadre de la coopération bilatérale, le VPM du Plan & CAD, Guylain Nyembo, a conduit une importante délégation de haut niveau pour un échange stratégique sur les politiques de développement urbain. À ses côtés, les gouverneurs de Kinshasa et du Tanganyika, deux provinces confrontées à une urbanisation accélérée et à des enjeux majeurs en matière d'aménagement du territoire.

L'objectif visé dans cette visite officielle est de s'inspirer du modèle égyptien de planification et de mise en œuvre de projets urbains d'envergure notamment, à travers la visite de la nouvelle capitale administrative du Caire, projet phare du gouvernement égyptien.

Le 6 juillet, la délégation congolaise a échangé avec deux institutions clés : NASPS Technology and Innovation, spécialisée dans la sécurisation des données et la production de documents officiels, et ACUD (Administrative Capital for Urban Development), l'agence en charge du pilotage de la nouvelle capitale.

A travers ces échanges fructueux, la partie congolaise a tiré des leçons pour un assainissement adéquat des villes des deux provinces susmentionnées, notamment le financement innovant par PPP, la viabilisation complète des zones urbaines (routes, énergie, eau, TIC), la stratégie d'attractivité pour les administrations et les investisseurs.

Face aux défis liés à l'urbanisation rapide et au manque d'infrastructures modernes, cette mission constitue une source d'inspiration concrète pour la RDC. Kinshasa et Kalemie pourraient tirer parti d'approches plus intégrées et planifiées pour leur transformation urbaine.