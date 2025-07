Congo-Brazzaville: Gestion des risques - Une stratégie actualisée de relèvement post-catastrophe à l'étude

Le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire organise du 8 au 10 juillet à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des nations unies pour le développement (Pnud), l'atelier de validation de la stratégie actualisée de relèvement post-catastrophe et de préparation dans les zones affectées par les inondations au Congo, pour 2025-2030.

L'objectif global de la stratégie est de répondre de manière durable aux besoins des populations affectées tout en renforçant les capacités d'adaptation et de résilience du pays face aux chocs futurs. Il s'agit spécifiquement d'assurer le relèvement d'au moins 120 000 ménages affectés ; réduire la vulnérabilité des communautés en améliorant leur cadre de vie ; renforcer les capacités des institutions et des populations pour prévenir les catastrophes ; promouvoir le principe de « Reconstruire en Mieux » (Build Back Better), en intégrant la réduction des risques dans toutes les actions de relèvement.

La vision à l'horizon 2030 de la stratégie étant de faire en sorte que le Congo soit une nation résiliente et capable de se relever efficacement des catastrophes d'origine naturelle, technologique ou anthropique. Cette stratégie s'articule autour de deux axes principaux : le relèvement post-catastrophe dans les zones affectées et la préparation du pays aux catastrophes futures.

Le premier axe se concentre sur la reconstruction et la réhabilitation immédiates dans les zones sinistrées, en couvrant plusieurs secteurs. Il s'agit, entre autres, des secteurs sociaux notamment la reconstruction d'hôpitaux, d'écoles, de logements (en privilégiant des matériaux durables et résistants), et fourniture d'équipements ; infrastructures (réfection de routes, ponts, forages d'eau, et promotion de l'énergie solaire) ; moyens de subsistance (relance de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et du petit commerce par la fourniture d'intrants et la réhabilitation des unités de production).

Quant aux secteurs transversaux, il y a l'appui spécifique aux groupes vulnérables (femmes cheffes de ménage, personnes handicapées, lutte contre les violences contre la femme, populations autochtones), protection de l'environnement et renforcement des institutions locales.

Par ailleurs, l'axe relatif à la préparation du pays aux catastrophes futures vise à renforcer la résilience aux niveaux national et local, en s'alignant sur le cadre d'Action de Sendai. Les actions clés incluent la mise en place d'un système d'alerte précoce multirisques ; l'élaboration et la mise à jour des plans de contingence nationaux ; la création d'un fonds d'urgence pour financer les interventions rapides ; l'adaptation des infrastructures critiques (écoles, hôpitaux) pour qu'elles soient plus résistantes ; le renforcement de la coordination institutionnelle et la clarification des rôles des différents acteurs.

La directrice de l'assistance humanitaire du ministère des Affaires sociales, Carine Ibatta, a rappelé que cet atelier suite aux différentes crises ou humanitaires que connaît le pays ces dernières années. « La stratégie nationale de relèvement post-catastrophe est un document d'aide à la décision qui permettra aux différents départements ministériels, directement concernés par des questions de gestion de crises ou de catastrophes humanitaires, de s'aligner et d'apporter des solutions aux populations victimes.

Nous sommes tous d'accord du fait que les inondations frappent plus la partie septentrionale de notre pays. Aujourd'hui, nous avons vu, avec les dernières pluies du 14 juin à Brazzaville, que c'est la population qui est la plus concernée par rapport à cette stratégie de relèvement post-catastrophe », a-t-elle déclaré.