Congo-Brazzaville: Olympiade de la langue russe 2025 - Présélection nationale à Brazzaville

La phase de présélection nationale à l'Olympiade internationale de la langue russe s'est clôturée le 8 juillet à la Maison Russe, rassemblant une dizaine de lycéens issus des établissements Nganga Édouard, La Réconciliation, Sébastien Mafouta, Thomas Sankara B et Atlas.

La phase de présélection nationale avait débuté dans les lycées avec des test de grammaire. La seconde partie de cette présélection s'articulait autour de l'épreuve orale portant cette année sur le roman « Anna Karénina » de Léon Tolstoï, chef-d'œuvre incontournable de la littérature russe. Chaque candidat disposait de trois minutes pour narrer, en russe, un extrait imposé de ce roman, dans un exercice d'éloquence, de diction et de compréhension culturelle.

Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison Russe et membre du jury, a souligné l'évolution du format du concours. « Aujourd'hui, on ne cherche pas seulement les connaissances linguistiques et la capacité à bien écrire en russe, mais également les qualités de leadership et l'aptitude à parler en public. Ce concours permet aux lauréats de partir en Russie, parfois pour devenir enseignants ou interprètes », a-t-elle déclaré.

Parmi les candidats ayant impressionné le jury, Fardie Ouamba, élève en terminale A. « Ça me fait énormément plaisir parce que j'ai dû travailler dur pour en arriver là. La langue russe, au début, me paraissait étrange, mais dès le premier cours, j'ai été conquise. J'ai appris à aimer cette langue et c'est ce qui m'a permis de progresser aussi rapidement », a-t-elle confié. Fardie, qui étudie le russe depuis trois ans, a se dit confiante pour la suite de l'aventure.

Les résultats de cette présélection seront annoncés d'ici à la fin du mois de juillet sur les différents réseaux sociaux de la Maison Russe. Les candidats retenus valident de ce fait leur inscription à l'Olympiade internationale de la langue russe. Ce qui leur permettra de passer l'épreuve de sélection en ligne en simultanée avec les candidats des autres pays en septembre. Le ou les meilleurs au plan national iront représenter le Congo à Moscou en octobre-novembre lors de la finale de ce concours.

Clôture de la Semaine culturelle russe : une édition 2025 réussie

Cette phase du concours s'inscrivait dans le cadre plus large de la clôture de la Semaine de la langue et de la culture russes, organisée en partenariat avec l'Université pédagogique d'État de Voronej et la Fondation Monhistoire.

Durant tout le mois de juin, des ateliers pédagogiques, des concours artistiques, des lectures publiques et des cours intensifs ont rythmé la vie de la Maison russe et de plusieurs établissements de la capitale. Egalement, des concours de dessin, chorales, spectacles, conférences sur la culture russe et formations pour les enseignants locaux.

Ofelia Varénova, professeure de la langue russe et spécialiste du travail pédagogique et méthodologique de l'Université Pédagogique d'Etat de Voronej, s'est réjouie de la qualité des échanges : « J'aime la République du Congo et je suis très heureuse de travailler ici. Nous apprenons les uns des autres, et notre mission est de rapprocher les cultures. L'amitié entre la Russie et le Congo est profonde. Grâce à ce programme, les élèves découvrent non seulement la langue russe, mais aussi ses traditions, sa musique et son histoire ».

Alors que les cours de russe se poursuivent toute l'année à la Maison Russe, les organisateurs appellent les jeunes à persévérer dans l'apprentissage de cette langue susceptible de leur offrir plusieurs opportunités académiques et professionnelles.. « N'hésitez pas à visiter la Maison russe, étudier la langue russe et si c'est possible, venez en Russie. Nous vous attendons », a conclu Ofelia, dans un message d'espoir et de passion partagée.