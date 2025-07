Ethiopie: Le Programme de formation en épidémiologie de terrain et en laboratoire du pays s'impose comme un modèle - Directeur exécutif.

Addis-Abeba — L'Éthiopie ouvre une nouvelle voie en matière de santé publique grâce à son Programme de formation en épidémiologie de terrain et en laboratoire (FELTP), qui s'impose comme un modèle pour la constitution d'effectifs de santé publique résilients et bien équipés, a déclaré le Directeur exécutif du programme, Assegid Samuel.

L'initiative a permis de former plus de 800 épidémiologistes de terrain, un exploit qui place l'Éthiopie en bonne voie d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de personnel de sécurité sanitaire, a ajouté le Directeur exécutif.

Actuellement proposée dans huit universités, cette initiative, accréditée à l'échelle mondiale, a continué de renforcer les effectifs de santé publique du pays.

Selon Assegid, le programme joue un rôle essentiel dans la préparation des épidémiologistes de terrain à faire face aux menaces sanitaires émergentes, aux épidémies et aux urgences de santé publique, en formant une main-d'œuvre adéquate pour soutenir les systèmes de surveillance, de gestion et de réponse aux urgences.

Contrairement à de nombreux pays où ces programmes dépendent fortement des donateurs étrangers, l'Éthiopie en a pleinement pris la responsabilité, garantissant ainsi la stabilité du programme même en période de turbulences financières, a-t-il révélé.

L'accent mis par le FELTP éthiopien sur le travail d'équipe garantit une approche globale des défis de santé publique, avec une intégration harmonieuse des différents professionnels de la santé.

« La majorité des activités sont menées en équipe. On ne peut donc pas parler uniquement des médecins, des chirurgiens ou des infirmières : ils travaillent tous ensemble, en équipe », a noté le directeur exécutif.

Assegid a déclaré que l'engagement du gouvernement va au-delà des mots.

Plus de 42 véhicules ont été déployés pour soutenir la formation pratique, et des ressources financières substantielles sont allouées aux enquêtes, à la surveillance et à l'analyse des données aux niveaux régional et national.

De plus, l'impact du FELTP s'étend au-delà du développement de la main-d'œuvre, avec plus de 4 000 projets de recherche éclairant les politiques.

Le directeur exécutif a souligné que l'approche éthiopienne est un modèle pour les autres.

« L'une des meilleures expériences des programmes d'épidémiologie de terrain est l'appropriation par le gouvernement. Sans la propriété d'un système par le gouvernement, il est très difficile de disposer d'un nombre suffisant de professionnels qualifiés et de résoudre d'autres problèmes. »

Grâce à des liens étroits avec des partenaires internationaux comme les CDC et l'OMS, le FELTP éthiopien renforce non seulement la résilience nationale, mais contribue également à la sécurité sanitaire régionale et mondiale, a-t-il souligné.