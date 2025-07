Afrique: L'Éthiopie a appelé à un engagement mondial accru alors que le continent se prépare à des négociations cruciales sur le climat.

Addis-Abeba — La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a exhorté aujourd'hui la communauté internationale à aligner ses actions sur les ambitions climatiques ambitieuses de l'Afrique en fournissant des ressources financières concrètes, des transferts de technologies et un soutien au renforcement des capacités.

Par ailleurs, la ministre Fitsum a souligné la grande vulnérabilité du continent au changement climatique, malgré sa contribution minime aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

S'exprimant lors d'une consultation de haut niveau à Addis-Abeba en amont du deuxième Sommet africain sur le climat, le ministre Fitsum Assefa a souligné que le changement climatique représente une menace existentielle pour des millions de personnes sur le continent, évoquant l'intensification des sécheresses, des inondations, des glissements de terrain et une forte baisse de la productivité agricole.

« La contribution de l'Afrique aux émissions mondiales est

négligeable, mais paradoxalement, notre continent en subit une part disproportionnée », a-t-il noté.

Soulignant que les impacts du changement climatique sont loin d'être abstraits, Fitsum a souligné l'impact dévastateur des chocs climatiques sur les cultures, le bétail et les moyens de subsistance, en particulier dans le sud et l'est de l'Éthiopie, soulignant l'urgence de mesures concrètes et pratiques.

En outre, la ministre a souligné que, si des fonds climatiques existent à l'échelle mondiale, nombre d'entre eux restent inaccessibles aux pays africains en raison de capacités techniques limitées.

Elle a exhorté les pays développés à tripler leurs engagements au titre de la CCNUCC et de l'Accord de Paris et à garantir à l'Afrique l'accès aux moyens de mise en oeuvre - financement, transfert de technologie et renforcement des capacités - pour s'adapter et croître durablement.

Soulignant le rôle de pionnier de l'Éthiopie en matière d'action climatique, elle a présenté des initiatives nationales clés, telles que la plantation de plus de 40 milliards d'arbres en six ans dans le cadre de l'Initiative de l'empfreinte verte.

Elle a ajouté que l'Éthiopie met en oeuvre une stratégie de transport tournée vers l'avenir qui favorise la mobilité électrique, renforcée par une décision audacieuse d'interdire l'importation de véhicules à combustibles fossiles.

Elle a également évoqué l'ambitieux programme éthiopien de développement de corridors visant à bâtir des villes résilientes au changement climatique et inclusives à travers l'Afrique.

« De nombreux pays africains ont développé des solutions climatiques efficaces et ancrées localement », a déclaré la ministre, « mais celles-ci doivent être reconnues, amplifiées et soutenues de manière adéquate.»

L'Éthiopie accueillera le deuxième Sommet africain sur le climat et la Semaine africaine du climat à Addis-Abeba en septembre prochain, offrant une plateforme essentielle pour promouvoir les solutions climatiques pilotées par l'Afrique et consolider les partenariats mondiaux.

« Ensemble, laissons à l'Afrique - et au monde - un héritage d'ambition, d'unité et de résilience », a conclu la ministre.

Le prochain deuxième Sommet africain sur le climat est déterminé à dépasser le dialogue et à mettre en oeuvre des actions climatiques concrètes et axées sur les résultats, a-t-on appris.