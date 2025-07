Dakar — La confédération d'organisations non gouvernementales Oxfam a indiqué, dans son nouveau rapport, à paraître jeudi, qu'en Afrique, quatre milliardaires africains concentrent à eux seuls la richesse cumulée de la moitié de la population du continent.

"Quatre milliardaires africains seulement détiennent 57,4 milliards de dollars, soit plus que la richesse combinée de 750 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population du continent", souligne une note parvenue à l'APS, annonçant le lancement officiel du document lors d'une conférence de presse virtuelle.

Intitulé "La crise de l'inégalité en Afrique et la montée des ultra-riches", ce rapport "met en évidence une dangereuse augmentation des inégalités due à des systèmes fiscaux injustes, à la crise de la dette et à l'inaction, laissant des centaines de millions de personnes sans accès à une éducation, des soins de santé et une protection sociale de qualité", souligne la source.

Selon Oxfam, le document propose en même temps des "recommandations concrètes" aux gouvernements africains afin qu'ils inversent cette tendance et construisent des économies plus justes et inclusives"

L'ONG y invite également les acteurs internationaux à une réforme du système financier international et ses institutions afin de s'attaquer à la crise de la dette et aux flux financiers illicites.

Le nouveau rapport d'Oxfam sera lancé en amont de la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine, qui se tiendra à partir du 10 au 13 juillet, à Malabo, en Guinée-équatoriale, précise-t-elle.

D'après le classement Forbes 2025, le Nigérian Aliko Dangote (23, 9 milliards de dollars), les Sud-Africains Johann Rupert (14 milliards de dollars) et Nicky Oppenheimer (10,4 milliards de dollars), l'Egyptien Nassef Sawiris (9,6 milliards de dollars) sont les Africains les plus fortunés du continent.