Ile Maurice: Le Budget fait grimper les prix à la consommation en juin

Le dernier bulletin de Statistics Mauritius révèle une accélération notable de l'inflation à Maurice au mois de juin. L'indice des prix à la consommation (CPI) est passé de 107,2 en mai à 108,2 en juin, soit une hausse mensuelle de 0,9 %. Cette augmentation, bien supérieure aux mois précédents, est largement attribuable aux mesures budgétaires entrées récemment en vigueur.

Parmi les produits ayant le plus contribué à cette hausse figurent les cigarettes (+0,4 point), la bière (+0,3 point) et les boissons gazeuses (+0,2 point), ainsi que le rhum et le whisky (+0,1 point chacun). Ces ajustements sont directement liés à l'augmentation des taxes sur les produits dits sensibles dans la dernière loi de finances. Résultat : la division «boissons alcoolisées et tabac» a enregistré une flambée de+8,5 % en un seul mois.

À l'inverse, certaines catégories ont enregistré une baisse, notamment celle deslégumes, dont les prix ont reculé de 0,3 %, reflétant probablement un meilleur approvisionnement ou des conditions climatiques plus favorables.

En comparaison à juin 2024, l'inflation en glissement annuel s'élève à 5,4 %, contre 2,2 % il y a un an. L'augmentation est significative et fait écho aux tensions inflationnistes ressenties ces dernières semaines, en particulier sur certains produits de première nécessité.

Toutefois, si l'on observe la tendance sur l'ensemble des 12 derniers mois, le taux d'inflation dit headline ressort à 2,9 %, en baisse par rapport aux 4,5 % enregistrés à la même période un an plus tôt. Cette moyenne plus modérée témoigne d'une phase antérieure de stabilisation des prix, désormais interrompue.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatils comme les prix des produits alimentaires, suit également une tendance haussière: CORE1 (hors alimentation, boissons, tabac et intérêts hypothécaires) à 3,4 % sur un an et CORE2 (excluant également les prix contrôlés, le gaz, l'électricité et les carburants) à 5,4 %.

Ces chiffres montrent que l'inflation ne se limite pas aux effets du Budget, mais reflète aussi une pression généralisée sur les prix dans plusieurs secteurs.

On relèvera que les hausses les plus marquées par rapport au mois de mai concernent : restaurants et hébergement, +1,4 % ; meubles et entretien ménager, +0,6 % ; et transport et loisirs, +0,3 % En revanche, les prix de l'alimentation et des boissons non alcoolisées ont diminué de 0,6 %, atténuant quelque peu la tendance globale.

L'effet immédiat des mesures budgétaires sur les prix est désormais mesurable et les prochains mois permettront de savoir si cette tendance haussière se stabilise ou si de nouvelles hausses viendront grever davantage le pouvoir d'achat.