Afrique: L'Institut Pasteur de Dakar met au point un nouveau système de détection du chikungunya

Dakar — L'Institut Pasteur de Dakar a assuré, mercredi, avoir mis au point un nouveau système de diagnostic moléculaire du Chikungunya qu'il a présenté comme une "avancée majeure" pour la santé publique en Afrique.

Ce nouveau système de détection du chikungunya, dénommé "Chiv AltoDesign" a notamment été réalisé par les équipes de l'Institut de Dakar.

"Il représente une avancée majeure pour la santé publique en Afrique, en permettant une détection plus rapide, plus fiable et mieux adaptée aux réalités épidémiologiques locales", souligne la structure dans un communiqué parvenu à l'APS.

Dans des propos rapportés par la même source, le docteur Idrissa Dieng, chercheur principal de ce projet martèle que ce nouveau système constitue "une réponse scientifique locale à un enjeu mondial".

"Il illustre la capacité de l'Afrique à produire des solutions de pointe pour ses propres défis de santé publique", a-t-il fait valoir.

Faisant la genèse de ce nouvel outil, le docteur Dieng signale que l'équipe de chercheurs au sein du Pôle de virologie de l'Institut Pasteur de Dakar a mis en lumière une déficience dans un test de diagnostic du virus chikungunya largement utilisé à l'échelle mondiale.

"Ce test, pourtant reconnu et largement utilisé, présente une performance réduite face aux souches du génotype ouest africain, incluant celles ayant récemment circulé au Sénégal en 2023", a-t-il fait savoir.

Il a expliqué que c'est à partir de ce constat que l'équipe de chercheurs qu'il dirige, a développé ce nouveau système de diagnostic moléculaire, baptisé CHIKV AltoDesign, "spécifiquement optimisé pour inclure le génotype ouest africain du virus".

"Chiv AltoDesign" affiche, selon ses concepteurs, "une sensibilité 100 fois supérieure à celle du test de référence, détectant le virus à partir de 321 PFU contre 32 100 PFU auparavant.

"Ce nouveau système conserve également la capacité de détection multiplex des virus Dengue et Zika, offrant ainsi un outil diagnostic complet et performant pour les zones à co-circulation virale", assure l'Institut Pasteur de Dakar.

"Cette avancée, portée par notre équipe, illustre pleinement la mission de l'Institut Pasteur de Dakar de développer des solutions innovantes, conçues en Afrique, pour répondre aux besoins des populations africaines et au-delà", a de son côté commenté l' Administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, le docteur Ibrahima Socé Fall

Le chikungunya est une maladie provoquée par le virus chikungunya, qui est transmise aux humains par des moustiques infectés.

Des flambées épidémiques de grande ampleur et des cas sporadiques sont notifiés essentiellement en Amérique, en Asie et en Afrique, ainsi que des poussées occasionnelles de plus faible ampleur en Europe.

Les symptômes du chikungunya sont similaires à ceux de la dengue et de la maladie à virus Zika.