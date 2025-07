Afrique: La course au Soulier d'Or est bel et bien lancée

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies aborde son deuxième acte en phase de groupes, les meilleures buteuses du continent ont déjà dégainé. Barbra Banda, Ghizlane Chebbak, Mama Diop, Nguenar Ndiaye, Rachel Kundananji et bien d'autres ont trouvé le chemin des filets avec autorité, s'imposant comme de sérieuses prétendantes au titre de meilleure buteuse du tournoi.

Ghizlane Chebbak et Nguenar Ndiaye en tête

Sacrée Meilleure Joueuse et Meilleure Buteuse avec 3 réalisations lors de la précédente édition de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Ghizlane Chebbak assume pleinement son rang. Avec déjà 4 réalisations en deux rencontres, la capitaine des Lionnes de l'Atlas domine provisoirement le classement des buteuses de cette 13e édition. Impressionnante d'efficacité, la numéro 7 marocaine a inscrit à elle seule quatre des six buts de son équipe depuis le début du tournoi.

À côté de Ghizlane Chebbak, Nguenar Ndiaye s'impose comme une prétendante sérieuse avec déjà quatre réalisations. L'avant-centre sénégalaise s'est illustrée par deux doublés : d'abord face à la RD Congo, puis contre la Zambie. Barbra Banda, elle, a parfaitement lancé sa campagne. L'attaquante vedette de la Zambie a inscrit le tout premier but du tournoi avant de briller avec deux nouvelles réalisations contre le Sénégal, ce qui lui permet d'occuper provisoirement la troisième place du classement des buteuses.

Diop et Kundananji en embuscade

Racheal Kundananji et Mama Diop restent également en embuscade, avec deux buts chacune. Kundananji, réputée pour sa vitesse explosive et sa puissance, a trouvé le chemin des filets lors de la précieuse victoire de la Zambie face à la RD Congo, puis de nouveau dans un match très disputé contre le Sénégal.

Diop, de son côté, constitue une menace constante dans l'attaque sénégalaise, s'appuyant sur son jeu de tête et ses déplacements incisifs dans la surface pour concrétiser des occasions importantes. Les deux attaquantes restent en lice pour le Soulier d'Or à l'approche de la fin de la phase de groupes.

Des habituées des grands rendez-vous

Ghizlane Chebbak, Nguenar Ndiaye et Jermaine Seoposenwe n'en sont pas à leur coup d'essai. Toutes trois avaient déjà fait parler la poudre dès leur entrée en lice lors de la précédente édition de la CAN Féminine, organisée également au Maroc. Chebbak avait offert la victoire au Maroc face au Burkina Faso (1-0) grâce à un but plein de sang-froid. Ndiaye avait ouvert son compteur contre l'Ouganda (2-0) en signant un match plein de maîtrise. Quant à Seoposenwe, elle avait frappé fort d'entrée en marquant face au Nigeria, contribuant au succès historique des Banyana Banyana (2-1), qui allaient plus tard décrocher leur premier sacre continental.

Leurs performances actuelles ne relèvent donc pas de la surprise : ce sont des joueuses rompues aux exigences de la compétition, capables de porter leur équipe dans les moments clés.

L'expérience fait la différence

Une tendance se dégage clairement dans ce début de tournoi : les trentenaires mènent la danse. Ghizlane Chebbak (34 ans), Nguenar Ndiaye (30 ans) et Mama Diop (30 ans) s'illustrent dans ce classement des buteuses, illustrant la valeur de l'expérience dans les grands rendez-vous. À leurs côtés, Asisat Oshoala (30 ans) et Ghoutia Karchouni (30 ans) ont également trouvé le chemin des filets dès leur première apparition dans cette CAN 2024.