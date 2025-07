Kenya: La société kényane BuuPass obtient un financement stratégique de la part de Yango Ventures

TLDR

La start-up kényane BuuPass, spécialisée dans la mobilité, a obtenu un financement stratégique de la part de Yango Ventures, la société de capital-risque de l'entreprise mondiale de covoiturage Yango Group.

BuuPass exploite une plateforme B2B2C qui permet aux utilisateurs de rechercher, de comparer et de réserver des billets d'avion via le web, une application ou USSD.

L'entreprise a déjà levé 1,3 million de dollars de fonds de pré-amorçage en 2023 et a acquis la société sud-africaine QuickBus.

La start-up kenyane BuuPass, spécialisée dans la mobilité, a obtenu un financement stratégique de la part de Yango Ventures, la société de capital-risque du groupe Yango, une entreprise mondiale de covoiturage. Le montant n'a pas été divulgué.

Fondée en 2016 par Sonia Kabra et Wyclife Omondi, BuuPass exploite une plateforme B2B2C qui permet aux utilisateurs de rechercher, de comparer et de réserver des billets de voyage via le web, l'appli ou l'USSD. Elle fournit également aux opérateurs de bus des outils SaaS pour gérer les opérations et les stocks.

À ce jour, BuuPass a vendu plus de 16 millions de billets et généré plus de 100 millions de dollars en valeur marchande brute. L'entreprise a déjà levé 1,3 million de dollars en financement de pré-amorçage en 2023 et a acquis QuickBus en Afrique du Sud. Elle est également diplômée de Google for Startups Accelerator Africa et bénéficiaire du Black Founders Fund.

Yango Ventures, lancé en avril 2025 avec un fonds de 20 millions de dollars, cible les startups africaines en phase de démarrage dans le cadre d'une stratégie plus large visant à créer un écosystème local. L'investissement dans BuuPass constitue sa première opération divulguée sur le continent.

Points clés à retenir

Le soutien de Yango à BuuPass témoigne de l'intérêt croissant des acteurs mondiaux de la mobilité pour les solutions de transport basées sur la technologie en Afrique. S'adressant à la fois aux consommateurs et aux opérateurs de transport, BuuPass offre à la fois une évolutivité et une profondeur d'infrastructure, deux facteurs clés pour les investisseurs stratégiques qui s'implantent sur le continent.

Pour Yango, l'accord marque une première étape dans le déploiement de son nouveau fonds de capital-risque et dans l'alignement avec des startups qui correspondent à ses objectifs d'expansion régionale. L'opération intervient dans un contexte de demande croissante de systèmes de transport public numérisés dans les villes africaines, où la fragmentation et les transactions en espèces dominent encore.

Le capital stratégique, associé à l'expertise opérationnelle, pourrait accélérer la croissance de BuuPass sur de nouveaux marchés. L'opération reflète également une évolution du comportement des investisseurs, qui passent d'un capital passif à des partenariats actifs, dans le but de façonner l'avenir de la mobilité et de la logistique en Afrique.