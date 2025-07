Afrique: CAN féminine - Battues par la Zambie (3-2), les «Lionnes» joueront la qualification face au Maroc

Le Sénégal a cédé hier, mercredi 9 juillet 2025, la place de leader en s'inclinant (3-2) face à la Zambie, lors de la deuxième journée de la CAN Féminine. Cette défaite complique un peu plus la tâche aux «Lionnes» et les oblige à valider leur ticket pour les quarts de finale lors de l'ultime duel de la poule A. Ce sera face au Maroc, pays organisateur.

Après sa démonstration face à la RD Congo en ouverture, le Sénégal avait l'occasion de décrocher le ticket pour les quarts de finale lors de la rencontre décisive qui l'opposait hier, mercredi 9 juillet 2025, à la Zambie. Mais les «Lionnes» devront repasser, après leur défaite concédée face aux Zambiennes (3-2).

Les protégées de Mame Moussa Cissé avaient pourtant réussi une bonne amorce. Après cinq (5) minutes de jeu, Méta Kandé, en adressant une passe décisive, a permis à Nguénar Ndiaye d'ouvrir la marque (5e).

Les Zambiennes vont égaliser dès la 12e minute. Profitant de largesse de la défense sénégalaise, la Ballon d'or africaine, Barbra Banda, va égaliser (1-1 ; 12e). C'est le score à la Mi-temps.

A la reprise, les «Coppers Queens» prennent le match à leur compte et parviennent à prendre l'avantage en quelques minutes. Sur un long ballon envoyé dans la défense, Wolymata Ndiaye se loupe. L'attaquante de la Zambie n'en demandait pas autant puisqu'elle va s'échapper pour aller battre la gardiennne, Adji Ndiaye, (2-1 ; 51e).

Les Lionnes réagissent au bon moment et obtiennent une faute de main en pleine surface (58e). Mais l'arbitre fait intervenir la VAR pour invalider le penalty, empêchant les Sénégalaise de se relancer. A la 74e minute, Barbra Banda, encore elle, va enfoncer le clou, en réalisant du coup le doublé (3-1).

Sur un penalty obtenu en fin de partie (81e), Nguénar Ndiaye se charge de réduire le score. Elle s'offre en même temps le doublé et son 4e but depuis le début de la compétition. Au finish, un but presque anecdotique puisque les Lionnes ne se relèveront pas et butent une fois de plus devant les «Coppers Queens» de la Zambie.

Les Zambiennes, on le rappelle, avaient éliminé le Sénégal en quart de finale de la CAN Féminine en 2022, tout en leur privant d'une qualification directe pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2023. Alors qu'un match nul leur suffisait pour obtenir leur qualification en quarts de finale, les Sénégalaises sont obligées de jouer leur qualification lors de la troisième journée qui les opposera, samedi prochain, au Maroc, pays organisateur.