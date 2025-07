Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 juillet 2025

revue de presse

Afrique : Le Président Trump prône un partenariat « gagnant-gagnant » avec les 5 Chefs d’Etats

Ce 09 juillet marque un tournant historique entre les États -Unis et l'Afrique après l'épisode des coupes de l'aide américaine un peu partout dans le continent qui avait entaché leurs relations diplomatiques.

Le président des États-Unis, S.E. Donald Trump, a accueilli cinq chefs d'État africains à la Maison-Blanche pour un sommet axé sur le renforcement des relations économiques, ainsi que sur la promotion de la paix et de la sécurité, illustrant une nouvelle stratégie fondée sur des partenariats « gagnant-gagnant ». (Source allAfrica)

Cameroun : Le festival Ngondo inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité

Le Ngondo a officiellement rejoint la liste du patrimoine immatériel de l’humanité après une décision historique prise lors de la 19e session du Comité intergouvernemental de l’UNESCO à Asuncion, au Paraguay, en décembre 2024.

Pour le peuple Sawa, cette reconnaissance est un moment de fierté collective, un témoignage de la richesse culturelle de la région du Littoral, mais aussi une victoire pour le Cameroun tout entier. La remise du certificat symbolise l’engagement de préserver et de promouvoir cette fête ancestrale, véritable témoignage vivant de la richesse culturelle de la région du Littoral. (Source Africa24)

Kenya : Ruto autorise la police à réprimer fermement les actes de vandalisme lors des manifestations

« Une balle dans la jambe » : le président kenyan William Ruto a ordonné mercredi aux forces de police de freiner les actes de vandalisme des manifestants en neutralisant quiconque tenterait d'endommager des commerces.

Cette décision intervient alors que la situation dans le pays s’aggrave, avec des manifestations antigouvernementales secouant la capitale et les régions voisines. (Source Africanews)

Mali : Mobilisation à Kayes après les attaques du 1er juillet

À la suite des attaques coordonnées du mardi 1er juillet 2025 ayant visé plusieurs localités de la région de Kayes) notamment Diboli, Gogui, Nioro, Diéma, Bafoulabé ainsi que des sites industriels (les autorités régionales ont rencontré les forces vives de la région ce mercredi 9 juillet.

S’adressant aux populations mobilisées derrières les chefs religieux et autorités locales, le gouverneur de Kayes, le général de brigade Moussa Soumaré, entouré du commandant de la Zone n°4, du président du Conseil régional et du préfet de cercle, a salué l’action des Forces de défense et de sécurité (FDS) (Source Apanews)

Afrique : Le grand barrage de la Renaissance, source de discorde entre l’Éthiopie et l’Égypte, est achevé

Le projet titanesque, qui doit être inauguré en septembre, attise depuis son lancement en 2011 de fortes tensions avec Le Caire, qui se répercutent dans toute la Corne de l’Afrique.

Près de quatorze ans après le lancement de ce chantier titanesque, le grand barrage de la Renaissance (Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD) est « désormais achevé ». La nouvelle, annoncée par le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, le 3 juillet devant le Parlement, a immédiatement provoqué la colère du Caire. (Source LeMonde Afrique)

Togo : L’État promet sécurité et ordre face aux menaces

Face aux nouveaux appels à manifester lancés sur les réseaux sociaux pour les 16 et 17 juillet, à la veille des élections municipales prévues le 17 juillet, le gouvernement a affiché sa fermeté. Lors d’une conférence de presse mercredi à Lomé, les autorités ont tenu à rassurer l’opinion: les élections auront bien lieu, malgré les tentatives de déstabilisation. (Source Togonews)

Sénégal : L’Institut Pasteur de Dakar met au point un nouveau système de détection du chikungunya

L’Institut Pasteur de Dakar a assuré, mercredi, avoir mis au point un nouveau système de diagnostic moléculaire du Chikungunya qu’il a présenté comme une ”avancée majeure” pour la santé publique en Afrique. Ce nouveau système de détection du chikungunya, dénommé ‘’Chiv AltoDesign’’ a notamment été réalisé par les équipes de l’Institut de Dakar. (Source Agence Sénégalaise de Presse)

Afrique : CAN Féminine, les Copper Queens montent en régime

Bousculée, puis impitoyable, la Zambie a dompté le Sénégal (3-2) mercredi à Mohammédia, et prend une option sur les quarts de finale de la CAN féminine CAF TotalEnergies. Barbra Banda et Racheal Kundananji ont encore frappé.

Le danger rôde toujours quand Barbra Banda et Racheal Kundananji rôdent autour de la surface. Le Sénégal l’a appris à ses dépens. Sur la pelouse étroite et vibrante du stade El Bachir, les Copper Queens ont signé un succès haletant (3-2), le genre de victoire qui forge les ambitions. Celles d’une équipe qui ne veut plus se contenter d’un joli parcours. (Source CAF)

Congo Kinshasa : Le procès de l'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba reporté au 23 juillet

Au terme de sa première audience, mercredi 9 juillet, le très attendu procès de l’ex-Garde des sceaux poursuivi pour détournement de fonds devant la Cour de cassation de Kinshasa a été reporté au 23 juillet. À la mi-juin, le scandale financier avait entraîné la démission de Constant Mutamba. (Source RFI)

Afrique : Les quatre premiers milliardaires africains détiennent plus de richesses que la moitié du continent - Oxfam

Selon un nouveau rapport d’Oxfam, quatre des milliardaires les plus riches d'Afrique détiennent aujourd'hui une fortune de 57,4 milliards de dollars, soit plus que la richesse combinée de 750 millions de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population du continent.

Le rapport, intitulé « La crise de l'inégalité en Afrique et la montée des ultra-riches », est publié à la veille de la réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui se tient cette semaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Il révèle une grave crise des inégalités alimentée par des politiques qui profitent aux élites et affaiblissent les services publics. (Source ReliefWeb)