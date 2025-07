Tunisie: Tozeur - L'oasis de l'innovation scientifique émerge

Après l'achèvement de ses travaux, le lancement du projet « Oasis de Tozeur pour la science et la technologie » a été annoncé. Ce projet est mis en oeuvre par l'association Youth vision, en partenariat avec l'association des Jeunes créatifs de Nefta, et l'association Al karama. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne, et sa mise en oeuvre est supervisée par l'Agence nationale pour la promotion de la recherche scientifique.

Ce projet revêt une importance capitale pour l'avenir éducatif et scientifique de la région de Tozeur et, plus largement, de la Tunisie.

Il vise à diffuser la culture scientifique et technologique parmi les jeunes, tout en soutenant l'innovation et l'initiative. Pour ce faire, il prévoit la création de clubs de robotique et l'organisation de compétitions annuelles dans les différentes délégations du gouvernorat. L'impact de cette initiative est majeur : elle permettra aux jeunes de bénéficier de visites scientifiques sur le terrain et de participer à un concours de hackaton de l'oasis pour développer des solutions innovantes et durables pour l'oasis de Tozeur.

De plus, de nombreuses activités ciblent toutes les tranches d'âge, des écoles primaires aux collèges et lycées, soulignant ainsi le rôle essentiel des jeunes dans le développement et l'innovation.

Ce projet marque une étape significative vers la promotion d'une culture scientifique et technologique dynamique, indispensable à l'émergence d'une nouvelle génération de talents capables de relever les défis de demain et de contribuer activement au progrès de la région. En somme, le projet « oasis de Tozeur pour la science et la technologie » n'est pas seulement une initiative de plus ; il est la promesse d'un avenir où l'ingéniosité des jeunes Tozeurois sera le moteur d'un développement durable et innovant pour toute la région. Un pari sur l'avenir qui, à n'en pas douter, portera ses fruits.