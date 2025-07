Tunisie: EST/Ibrahima Keita s'engage pour trois ans - Un latéral solide, rapide et appliqué...

Le recrutement d'Ibrahima Keita a pour but de bâtir une équipe compétitive la saison prochaine sur le plan africain notamment. Le latéral mauritanien, par ses diverses qualités défensives et offensives, apportera un nouvel élan au couloir droit.

On ne sait pas ce que réserve encore Hamdi Meddeb aux supporters "sang et or". Il a, en tout cas, frappé un bon coup en s'octroyant les services du latéral droit mauritanien, Ibrahima Keita, qui s'est engagé pour trois ans en faveur de l'Espérance.

Un recrutement effectué pour atteindre l'objectif suprême fixé pour la saison prochaine : bâtir une équipe compétitive dans la perspective d'aller plus loin que le stade des quarts de finale de la Ligue des champions et de l'emporter.

Pour ce faire, il faut tenir tête aux équipes africaines, pas uniquement sur le volet technique, mais surtout sur le plan physique et athlétique. Encaisser des buts pour avoir été pris de vitesse et ne pas avoir pris le temps de se replacer correctement car les défenseurs n'ont pu suivre le mouvement : cela est arrivé plus d'une fois.

Alors, pour maintenir la barre haute en Afrique, il faut tout simplement renforcer l'effectif par des joueurs africains athlétiques, disposant de grand gabarit et ayant déjà fait leurs preuves.

Une arme tranchante !

Ibrahima Keita, du haut de ses 23 ans, répond à tous ces critères. Faisant ses classes chez les U19 du Football Club 93 Bobigny, il rejoint par la suite le TP Mazmebe où il a su s'imposer comme latéral droit solide, rapide avec des montées régulières, se montrant appliqué aussi bien défensivement qu'offensivement.

Son statut de joueur titulaire avec le TP Mazembe lui a ouvert la porte de la sélection nationale mauritanienne où il a pris ses marques également, gagnant ainsi en visibilité. Ibrhima Keita mesure 1, 81m. Un grand gabarit qui aide quand on sait que sa deuxième position est défenseur central.

Bref, un renfort de taille que s'est offert l'Espérance d'autant que Keita a débarqué en tant que joueur libre. Il transformera à coup sûr le jeu de l'équipe avec un couloir droit des plus solides défensivement. Une arme tranchante sur le plan offensif, également.

Meriah subit un lavage du ménisque

La reprise des entraînements qui a eu lieu lundi a été marquée par l'absence du capitaine, Yassine Meriah, qui a subi un lavage (une arthrocentèse ) du ménisque. Le joueur a dû forcer sur lui-même au Mondial des clubs après une longue absence. Cette intervention retardera, à coup sûr, son retour aux entraînements.

Par ailleurs, la reprise des entraînements s'est faite sans les joueurs étrangers, Oncuhe Ogbelu et Abdramane Konaté notamment, dont le retour à Tunis a été retardé à cause des vols à effectuer à partir de leurs pays. Le retour des étrangers va se faire progressivement à partir de demain.

Houssem Tka : vacances prolongées

Pour s'être marié, Houssem Tka bénéficie de vacances prolongées. Quant à Mohamed Amine Ben Hmida, on lui a accordé deux jours de plus et il devra reprendre les entraînements aujourd'hui.

Ceci dit, Mohamed Mouhli et Elyas Bouzaiene ont repris les entraînements avec le groupe, lundi, en attendant que Maher Kanzari tranche sur leur avenir en club. Il est bon de savoir que le programme de préparation préétabli a été validé par l'entraîneur. Sauf changement de dernière minute, la deuxième phase de préparation sera ponctuée par un stage à Tabarka du 20 au 28 juillet. Lors de ce stage, l'Espérance disputera deux matchs amicaux : le 24 juillet contre CR Belouizdad et le 27 juillet face à Al Masry.