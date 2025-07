Tunisie: Bas les masques

Les forces rétrogrades et autres comploteurs semblent ne pas désarmer en poursuivant leurs manigances et leurs manipulations dans des tentatives renouvelées pour attiser les tensions politiques et sociales dans le pays.

Mais c'est compter sans la ferme détermination du Président de la République qui ne cesse de clamer, haut et fort, que l'Etat ne reculera point face à ses obligations de relever les défis et déjouer les basses manoeuvres des lobbies et autres forces occultes qui veulent semer la discorde et la zizanie entre les Tunisiennes et les Tunisiens, plus particulièrement entre les gouvernants et les gouvernés.

C'est ce que vient de réaffirmer le Chef de l'Etat en personne lors de l'entretien qu'il a accordé, pas plus tard que lundi, à la Cheffe du gouvernement et au cours duquel il a mis l'accent sur la nécessité de concrétiser la justice sociale et de mettre fin au fléau de la corruption qui continue, malheureusement, à miner les rouages des services publics.

Et après avoir réitéré l'obligation de conduire la révolution législative à son terme et de faire émerger une nouvelle mentalité basée sur la confiance réciproque et solide entre le pouvoir et les administrés, le Président Kaïs Saïed a fait une annonce fracassante quant au passage à un palier supérieur dans la bataille de libération nationale.

Le Président assure, en effet, que face aux subterfuges auxquels recourent, quotidiennement, les comploteurs pour parvenir à leurs fins en aspirant à un chimérique retour en arrière, le peuple avance résolument sur la voie du développement et du progrès, tout en révélant que tous les masques portés par les manipulateurs sont, bel et bien, tombés.

Et d'ajouter que même «s'ils portent un nouveau chaque jour dans le but d'échapper à la vigilance de l'Etat, le peuple tunisien ne se laissera pas duper par ces masques» et qu'il fera tout pour le leur arracher, une fois pour toutes.

Le Président Kaïs Saïed prouve ainsi qu'il reste fidèle à sa démarche sociale et à sa volonté de barrer la route aux ennemis du peuple et qu'il mettra tout en oeuvre pour répondre positivement à ses attentes et aspirations légitimes.