Tunisie: Orientation universitaire - Une vingtaine de journées d'information

Dès lundi 14 juillet, des journées d'information vont se tenir dans les différentes régions du pays au profit des nouveaux bacheliers.

En plus des trois journées nationales qui seront organisées les 17,18 et 19 juillet 2025 à la Cité des sciences à Tunis, on compte aussi une douzaine d'événements dans le même sens à travers le reste des régions.

Toutes les universités concernées

Il y a trois zones dans lesquelles vont se dérouler les journées régionales d'information sur l'orientation universitaire.

Dans la zone Nord, les universités de La Zitouna, de Tunis, d'El Manar, de la Manouba, de Carthage et de Jendouba proposeront 9 journées d'information.

Celles-ci s'étaleront du 14 au 24 juillet.

Dans la zone du Centre, ce sont les universités de Sousse, de Monastir et de Kairouan qui proposeront 6 journées d'information entre le 14 et le 24 juillet. Quant à la zone du Sud, ce sont les universités de Sfax, Gabès et Gafsa qui organiseront, pour leur part, 6 autres journées d'information entre le 14 et le 17 juillet.

Il est à noter que les nouveaux bacheliers peuvent suivre en live, où qu'ils soient, toutes les étapes des journées qui se dérouleront à la Cité des sciences grâce au lien mis à leur disposition par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) : http://www.facebook.com/orientationuniversitaire

Mais, d'ores et déjà, nos futurs étudiants disposent de plusieurs autres sources susceptibles de les aider dans leur quête de la filière qui leur conviendrait le mieux. En plus du document incontournable qui n'est autre que le Guide de l'orientation, le Mesrs a mis toute une panoplie de moyens pour les assister et leur fournir les outils nécessaires.

Nous donnons, ici, leurs adresses. On commence par le guide interactif :

http://guide.orientation.tn/

Il y a, en plus la chaîne d'orientation universitaire sur Youtube: https://www.youtube.com/channel/ucss0ol4wji cwqus7cta?view_as=subscriber

Ceci sans parler des autres liens destinés à apporter les réponses aux nombreuses attentes des nouveaux bacheliers et qu'on peut trouver dans le Guide de l'orientation universitaire.

Bien sûr, rien ne remplace la présence sur place. Des contacts directs avec les différents acteurs seront plus enrichissants. D'ailleurs, le programme des Journées nationales d'information sur l'orientation universitaire peut nous donner un avant-goût des questions et problématiques qui seront soulevées.

Evaluer les capacités et les aptitudes

Les conférences qui seront données à cette occasion traiteront des parcours universitaires et des mécanismes de l'orientation. En outre, on prévoit des rencontres directes avec des enseignants universitaires permettant de débattre des offres de formation et des horizons qui s'ouvrent devant les futurs étudiants. D'autres rencontres avec les conseillers en information et en orientation scolaire et universitaire figurent, également, au programme de ces journées nationales.

De cette manière, nos futurs étudiants trouveront les réponses attendues grâce à l'évaluation objective des capacités et des aptitudes. Du coup, le choix de la filière la plus adaptée sera plus aisé puisqu'il sera basé sur des données pratiques et sur une meilleure visibilité des opportunités qu'offre le parcours à choisir.

Les visiteurs de la Cité des sciences de Tunis pourront, aussi, profiter des expositions organisées par de nombreuses universités. Le but étant de donner une idée plus claire sur le nouvel environnement dans lequel les étudiants seront appelés à évoluer.

Tous ceux qui ont réussi au bac au cours de cette année ont la possibilité de bénéficier des services de ces journées. Y compris ceux qui vont décrocher le césame au cours de la session de contrôle. En effet, les résultats définitifs des deux sessions de cet examen seront connus, définitivement, le 13 juillet. Mais ils le seront bien avant grâce aux SMS.

C'est pourquoi tous les événements liés à l'information sur l'orientation universitaire ont été programmés à partir du 14 juillet.