Tunisie: L'association « Les solistes de Mégrine » célèbre sa fête de fin d'année - Des étoiles montantes

Plus d'une centaine de jeunes musiciens en herbe sur leur 31 ont défilé tour à tour, lundi dernier, sur la scène du 4e Art pour célébrer devant leurs parents et leurs proches la passion de la musique qui les unit et le chemin qu'ils ont parcouru ensemble tout au long de l'année, aboutissement de leur apprentissage dans le cadre soit du conservatoire ou d'ateliers de musique et de chant.

Durant près de trois heures, musiciens et chanteurs ont fait preuve de sérieux et de persévérance à travers un beau voyage de sonorités lyriques, orientales et modernes. Différents ateliers dirigés par des enseignants chevronnés ont permis aux élèves de développer leur talent et de donner au cours de ce concert le meilleur d'eux-mêmes sous le regard charmés de leur famille qui n'ont cessé de les encourager par des salves d'ovations.

Le concert a démarré avec la soliste Israa Zrelli accompagnée au piano par Malek Abroug, atelier encadré par Rihab Sghaier. Puis Cyrine Tlemcani, élève de Chedly Khomsi, a enchaîné avec « Emmenez-moi » de Charles Aznavour, « Yesterday » des Beatles et « Have never seen the rain » de Credeence Revival. Noura Chaaba, quant à elle, dirigée par Mouin Jrad, a repris la chanson de Tina Turner « Proud Mary » et « Ma liberté » de Serge Reggiani.

Outre les solos, le concert s'est poursuivi avec le groupe de oudistes accompagnés de citharistes, qui, sous la direction de Seif Bennia, ont interprété trois morceaux du répertoire des chansons tunisiennes. Puis, sous la direction et l'encadrement d'Anis Jemaâ, Anouar Arfaoui et Adem Kalia l'orchestre et la chorale des enfants de 7 à 14 ans ont interprété une série de refrains tunisiens et orientaux en s'appliquant à mettre toute leur énergie vocale.

Enfin, pour clore cette partie de musique et de chant, l'orchestre et la chorale de jeunes plus avancés ont alterné musique lyrique et musique tunisienne et orientale. « Concerto pour 4 violons » et « Le Mariage de Figaro » de Mozart, suivi de Hédi Jouini, Ali Riahi et d'autres mélodies connues du large public et le bouquet final a été consacré à la chanson « Believer » d'Imagine Dragons.

L'exploration des différentes musiques révèle les capacités de ces jeunes à maîtriser des registres musicaux dissemblables et l'intérêt accordé à l'apprentissage de la pratique musicale qui contribue à l'amélioration de l'interprétation, la créativité et du partage tout en favorisant l'ouverture sur divers styles musicaux du monde.

Pour terminer la soirée en beauté, une cérémonie a été organisée pour la remise des prix d'excellence aux élèves pour leur distinction bien méritée, leur engagement et leur parcours. Des attestations de participation ont été distribuées aux autres élèves pour les progrès dont ils ont fait preuve tout au long de l'année en cours.