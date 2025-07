Algérie: Le wali d'Alger passe en revue avec une délégation mauritanienne les expériences des deux pays en matière de développement local

ALGER — Le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a passé en revue, mercredi à Alger, avec une délégation du ministère mauritanien de l'Intérieur, de la Promotion de la décentralisation et du Développement local, les expériences des deux pays en matière de développement local et d'aménagement et de renforcement de l'attractivité du territoire, a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Dans le cadre de la visite de travail du Secrétaire général du ministère mauritanien de l'Intérieur, de la Promotion de la décentralisation et du Développement local en Algérie, accompagné d'une délégation de haut niveau, à l'occasion de la tenue de la session de la Commission sécuritaire mixte algéro-mauritanienne, le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a reçu la délégation mauritanienne, avec laquelle il a passé en revue les expériences des deux pays en matière de développement local et d'aménagement et de renforcement de l'attractivité du territoire", a précisé le communiqué

Après avoir suivi un exposé sur la vision stratégique de développement et de modernisation d'Alger, la délégation mauritanienne a "salué les projets programmés dans les quatre grands plans inscrits dans ce cadre", a ajouté la même source.

La délégation mauritanienne, accompagnée de M. Rabehi, a ensuite visité plusieurs espaces publics dans la capitale, notamment le Jardin d'Essai du Hamma, la Promenade des Sablettes et la Marina d'Alger. Cette visite a permis de réaffirmer la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays et d'échanger les vues sur les nouvelles perspectives de coopération en matière de développement local et de gestion des grandes villes, selon le communiqué.