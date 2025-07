Algérie: Gara Djebilet, le projet du siècle qui redessine le paysage économique du pays

ALGER — Dans l'immensité du Sahara, au coeur de la wilaya de Tindouf, la mine de fer de Gara Djebilet se dévoile, enfin, comme l'un des leviers majeurs de la transformation économique de l'Algérie.

Longtemps considéré comme un gisement mythique, enfoui sous les sables depuis des années, ce site gigantesque qui recèle plus de 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer, amorce aujourd'hui une nouvelle ère rompant avec la dépendance quasi exclusive du pays aux hydrocarbures.

Par son envergure et ses retombées, le projet d'exploitation de Gara Djebilet incarne pleinement l'ambition nationale de diversifier les ressources, de renforcer la souveraineté économique et de doter l'Algérie d'une filière sidérurgique compétitive et intégrée, capable de répondre à la fois aux besoins internes et aux exigences des marchés extérieurs.

Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement plus large de diversification économique déjà amorcé, comme en témoigne le développement croissant de l'agriculture saharienne, notamment dans les wilayas du sud, où les cultures stratégiques gagnent du terrain grâce à des investissements publics et privés.

Dans cette logique, la mine devient un véritable pourvoyeur d'emplois, offrant des milliers de postes directs et indirects dans le Grand Sud algérien.

Pour les habitants de Tindouf, le projet sonne comme une promesse de développement concret, créateur de richesse et d'opportunités.

La construction de la ligne ferroviaire reliant Tindouf à Béchar, indispensable pour l'acheminement du minerai vers les centres industriels et les ports, constitue également un atout majeur pour désenclaver le sud-ouest et relier cette zone stratégique au reste du pays.

En redonnant vie à ce site colossal, l'Algérie affirme une vision claire : valoriser ses richesses inexploitées pour bâtir une économie moins vulnérable aux fluctuations du marché pétrolier, plus diversifiée et tournée vers la transformation locale.

L'exploitation de Gara Djebilet s'inscrit ainsi dans une stratégie à long terme visant à créer une valeur ajoutée durable, à stimuler l'emploi local et à poser les bases d'un pôle industriel dans une région longtemps restée en marge.

Symbole d'un nouveau souffle économique, ce projet du siècle rappelle que le pays détient dans son sous-sol les ressources nécessaires pour construire une croissance solide et partagée, tout en misant pleinement sur ses enfants.

Plus qu'une mine, Gara Djebilet devient ainsi un marqueur de souveraineté, de renouveau et d'espérance pour les générations futures, aux côtés de l'agriculture saharienne en plein essor, qui révèle un autre levier stratégique pour assurer la sécurité alimentaire, créer de l'emploi et revitaliser les territoires du Sud.

