Algérie: Attaf met en avant depuis Kuala Lumpur la volonté du pays de renforcer les relations d'amitié et de coopération avec les pays de l'ASEAN

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a mis en avant, mercredi depuis Kuala Lumpur (Malaisie), la "forte volonté" de l'Algérie de renforcer les relations d'amitié et de coopération séculaires avec tous les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ainsi que son engagement à apporter une nouvelle dimension à ces relations bilatérales à la faveur de son adhésion au Traité d'amitié et de coopération de cette Organisation.

"C'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui au moment où mon pays parachève son adhésion officielle au Traité d'amitié et de coopération du Sud-Est", a indiqué M. Attaf dans une allocution à l'occasion de la 58e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, tout en exprimant sa parfaite considération à l'ensemble des Etats membres de l'association d'avoir "accueilli favorablement la demande de l'Algérie et soutenu son adhésion à cet important Traité".

"Ce jour marque un jalon crucial pour les relations de l'Algérie avec l'ASEAN. Comment pourrait-il en être autrement alors que nous avons l'insigne honneur de nous joindre à la famille des Etats membres du Traité, cette famille rassemblant tous ceux qui considèrent l'ASEAN comme un exemple à suivre et un modèle inspirant pour le monde entier", a-t-il soutenu.

Le ministre a précisé que l'adhésion de l'Algérie à cette famille vénérable repose sur de multiples considérations que l'on peut résumer en trois principaux motifs", notant que "le premier motif émane de notre estime et de notre admiration pour les pays de l'ASEAN ayant démontré avec brio, à travers leurs activités, leurs travaux et leurs résultats et exploits réalisés, comment la coopération régionale peut-elle mener la transition, renforcer la stabilité et réaliser le bien-être commun de tous".

Attaf a affirmé, à ce propos, que l'Algérie considère l'ASEAN comme "un modèle exceptionnel d'intégration régionale capable d'inspirer réellement des efforts similaires dans tous les coins du monde, particulièrement en Afrique".

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le deuxième motif consistait en "la forte volonté animant l'Algérie de renforcer ses relations d'amitié et de coopération séculaires l'unissant à tous les pays membres de l'ASEAN", soulignant que "nous aspirons à travers notre adhésion aujourd'hui au Traité d'amitié et de coopération à donner une nouvelle dimension à ces relations bilatérales, une dimension englobant l'ASEAN en tant que bloc uni, dont la voix collective s'élève et l'impact positif évolue sur la scène mondiale".

Partant de ce principe, a-t-il ajouté, "nous aspirons à renforcer notre interaction et à consolider notre relation avec l'ASEAN à travers l'établissement d'un dialogue de partenariat sectoriel et nous aspirons à votre soutien et à votre appui à cet égard".

Le troisième motif concerne, selon le ministre, "notre fierté de partager avec tous les Etats membres de l'ASEAN notre engagement sans faille aux principes du Traité d'amitié et de coopération, d'autant plus qu'il s'agit des mêmes principes que consacre, avec la même vigueur, la Charte des Nations Unies".

Il a estimé que "ces principes découlant du droit international constituent les fondements de la politique étrangère de l'Algérie", des principes, dit-il, qui "ont façonné l'identité extérieure de l'Algérie". Ce sont ces mêmes principes qui "ont orienté et continue d'aiguiller ses actions et ses positions sur la scène internationale", rappelle le ministre.

A cette occasion, le ministre a affirmé que "notre monde a impérieusement besoin d'un réengagement envers ces principes, notamment au vu des évolutions et des tendances extrêmement préoccupantes qui se révèlent, devant nous, jour après jour".

"Ce qui inquiète est le recours recrudescent et ouvert à la force, au mépris des us et règles reconnus", a-t-il déploré, ajoutant que "le plus alarmant est cette tendance croissante à la violation délibérée du droit international, y compris les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies".

Attaf a également mis en garde contre "la marginalisation progressive de l'ONU, l'affaiblissement du système onusien et la transformation du Conseil de sécurité lui-même en un organe impuissant et quasi paralysé", ce qui est extrêmement préoccupant a-t-il martelé.

Face à ces développements qui contribuent à la reconfiguration de l'ensemble du paysage mondial, M. Attaf a souligné l'engagement de l'Algérie à oeuvrer aux côtés de l'ASEAN à défendre les valeurs de paix, de respect mutuel, de coopération sincère et d'entraide, afin de renforcer le respect des règles du droit international, en tête desquelles les principes du Traité d'amitié et de coopération.

Il a également souligné l'engagement de l'Algérie à "coordonner étroitement avec l'ASEAN afin de privilégier la diplomatie à la confrontation et de faire prévaloir la primauté de la loi sur la force et le multilatéralisme sur l'unilatéralisme, étant le seul moyen de parvenir à un avenir où régnera la paix et la prospérité pour toute l'humanité", a-t-il conclu.