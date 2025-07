Afrique: Le Maroc renverse la RD Congo dans un match à rebondissements (4-2)

Il fallait une réaction, il y a eu une démonstration. Accrochées par la Zambie en ouverture (2-2), les Lionnes de l'Atlas ont répondu avec caractère mercredi soir en s'imposant 4-2 face à une équipe congolaise aussi joueuse qu'imprévisible. Dans un Stade Moulay Hassan en ébullition, Ghizlane Chebbak a endossé le rôle de guide avec deux buts et une passe décisive, dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses.

Le ton a été donné très tôt. À peine six minutes de jeu et déjà un premier frisson pour le public marocain : sur une ouverture parfaitement dosée de Naomie Kabakaba, Merveille Kanjinga s'est glissée dans le dos de la défense pour tromper Khadija Er-Rmichi avec sang-froid. 1-0 pour la RD Congo, et un avertissement grandeur nature pour les hôtes du tournoi.

Mais les Marocaines n'ont pas paniqué. Elles ont remonté le terrain balle au pied, en imposant un rythme soutenu. Et c'est tout naturellement que Ghizlane Chebbak a égalisé à la 25e minute, profitant d'un ballon mal renvoyé dans la surface pour placer une frappe imparable. L'ancienne meilleure joueuse de la CAN 2022 n'avait pas dit son dernier mot : juste avant la pause, elle surgissait à nouveau dans les six mètres pour doubler la mise (43e). 2-1 à la mi-temps, les rôles étaient renversés.

Au retour des vestiaires, les Congolaises ne se sont pas effondrées. Bien au contraire. L'entrée de Flavine Mawete a dynamisé leur jeu offensif, et c'est elle qui, à la 70e minute, reprenait de volée une offrande de Marlène Kasaj pour égaliser d'un tir en pleine lucarne. Les supporteurs marocains retenaient leur souffle.

Mais le Maroc avait une autre carte maîtresse. Chebbak, encore elle, se muait en passeuse décisive cinq minutes plus tard, en décalant Imène El Ghazouani dont le centre tendu était repris par... Chebbak elle-même. Troisième but, troisième éclair. La capitaine rayonnait, tout simplement.

Le coup de grâce surviendra à la 83e minute, lorsque Anissa Lahmari obtenait un penalty après une percée dans la surface. Yasmin M'Rabet, la milieu défensive au sang-froid, transformait sans trembler (4-2). La RD Congo tentera bien de réagir dans les ultimes minutes, mais les tentatives de Kabakaba, Mawete ou encore Esther Dikisha se heurteront à une Er-Rmichi vigilante.

Solide, collective et inspirée, l'équipe de Reynald Pedros a rassuré. Elle devra désormais valider sa place en quarts face à un adversaire qui n'aura plus grand-chose à perdre. Quant à la RD Congo, elle sort de ce match avec des regrets mais aussi des motifs d'espoir tant son potentiel offensif est réel.