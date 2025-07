La Confédération Africaine de Football (CAF) et Danone, acteur mondial de l'alimentation et de la nutrition en Afrique, annoncent la signature d'un accord faisant de Danone un Partenaire Officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CAN) Maroc 2025 et de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies (CAN Féminine) Maroc 2024.

Ce partenariat vient renforcer l'engagement de Danone en faveur de la promotion de la santé par l'alimentation sur le continent africain, où sport et nutrition occupent une place essentielle dans la vie quotidienne et le développement des communautés.

En tant que Partenaire Officiel, Danone partagera son expertise en matière de nutrition pour tous les âges en fournissant des produits laitiers sains à plus de 10 000 volontaires, 5 000 journalistes accrédités, ainsi qu'à de nombreux officiels et membres des équipes impliqués dans ces deux grandes compétitions internationales de football.

Au-delà des terrains, Danone s'engage également aux côtés de la CAF dans le cadre du Championnat Scolaire Africain de Football, pour lequel elle développe des kits éducatifs à destination des jeunes footballeurs et footballeuses en milieu scolaire, afin de promouvoir l'importance d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière dès le plus jeune âge.

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « La CAF se réjouit de ce partenariat avec Danone, une entreprise alimentaire et de boissons mondialement respectée. Nous sommes heureux d'accueillir Danone en tant que Partenaire Officiel de la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 et de la CAN Féminine CAF TotalEnergies Maroc 2024. La CAF et Danone partagent une même volonté de développer le football auprès de la jeunesse africaine, et défendent des valeurs communes telles que l'honnêteté, l'intégrité et le travail. Je suis convaincu que ce partenariat contribuera à une meilleure nutrition de nos jeunes et à la promotion de modes de vie plus sains sur le continent. Ce partenariat illustre également la confiance que des entreprises de renom international comme Danone accordent à la CAF en tant que partenaire dans le développement du football africain et en tant que force positive en Afrique et dans le monde. »

Antoine de Saint-Affrique, Directeur général de Danone, a ajouté : « Ce partenariat incarne pleinement notre mission : apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les valeurs de ces compétitions -- proximité, transmission, accessibilité -- résonnent profondément avec celles de Danone. Nous sommes fiers de prendre part à ces événements emblématiques pour faire rayonner nos marques et notre vision à travers l'Afrique. »

Les produits Danone seront disponibles dans les stades et les zones officielles pour les supporters, offrant ainsi aux spectateurs une expérience nutritionnelle de qualité au plus près des matchs. Six marques phares du portefeuille africain de Danone -- Danone, FanMilk, Dan'Up, Nutriday, Assiri et Jamila -- seront mises en avant tout au long des compétitions à travers des campagnes et des animations publiques engageantes.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de long terme de Danone visant à renforcer son impact positif sur les communautés locales grâce à une approche durable de l'alimentation.