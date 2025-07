Tunisie: CA/Les dettes enfin résorbées - Un nouveau départ

Les dettes locales de 4 millions de dinars en plus des arriérés de salaires ont été réglés d'après les dirigeants. Soulagement.

L'avant-dernière saison, l'ex-président du CA, Youssef El Almi, a dit que le dossier des dettes était du passé. Plus tard, il s'est avéré qu'il n'a pas dit la vérité et que plein de dossiers même internationaux n'étaient pas réglés. Un an après lui, Heykel Dkhil a dit la même chose après la manne financière obtenue grâce au contrat de sponsoring signé avec Fergie Chambers.

Et au bout du compte, c'etait aussi de l'intox avec des dettes locales pas encore acquittées (litiges avec d'ex-joueurs et entraîneurs) et de nouvelles dettes dues à la suspecte et mauvaise gestion financière de la saison dernière. Et puisque la CAF a signifié à la FTF que tous les clubs doivent payer leurs dettes locales et internationales pour pouvoir jouer en championnat (même si réellement, ce n'est pas quelque chose de réalisable à un mois du début de la compétition, surtout pour les clubs du bas du tableau), le CA, comme d'autres clubs, était en course contre-la-montre pour le faire.

Les choses sont allées plus vite après l'investiture du Dr Mohsen Trabelsi à la tête du club avec une équipe dirigeante qui a une bonne réputation. L'appui du mécène américain, qui a renouvelé son contrat de sponsoring et injecté de nouveaux fonds, était capital. Selon Mohamed Chafai, conseiller proche de Chambers et chargé du contrôle et du suivi des dépenses, plus de 11 millions de dinars ont été injectés pour résorber toutes les dettes et repartir de zéro.

Cette fois, il faudra attendre pour s'en assurer et ça prendra quelques jours pour finaliser les virements et les paiements effectués. Mais il semble que c'est acté et que le CA n'aurait plus d'interdiction de recrutement. Même le cas de Bettoni, l'ex-entraîneur qui, tout d'un coup, est monté au créneau (selon les indiscrétions, poussé par un ex-dirigeant du dernier comité provisoire) pour rejeter son licenciement, ça devrait être résolu.

C'est Mehdi Miled, le vice président, qui s'en est chargé. En tout cas, c'est un nouveau départ et c'est même un exploit compte tenu du poids de la dette. Et si ce n'était le mécène américain, que ferait le CA avec des dettes colossales et un comité de sages et des ex-dirigeants aussi faillibles et inutiles ?

Houssem Ben Ali de nouveau

Après un premier test médical pas complètement réussi, Houssem Ben Ali est revenu à la charge pour renforcer les rangs. Un contrat de deux ans a été signé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Un nouveau test médical effectué ou un risque pris pour un joueur qui a eu tant de blessures à l'ESS surtout ?