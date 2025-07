Tunisie: Le gouvernement accélère l'élaboration du Plan de développement 2026-2030

Ce mercredi 9 juillet 2025, Sarra Zaafrani Zanzari, cheffe du gouvernement, a présidé un Conseil ministériel au Palais de la Kasbah, dédié au suivi de l'avancement de l'élaboration du Plan de développement quinquennal 2026-2030. L'objectif principal est de garantir un développement inclusif, équilibré et durable à travers une participation active des conseils locaux, régionaux et des gouvernorats.

Au début de cette réunion, la cheffe du gouvernement a salué les progrès réalisés dans la préparation de ce plan, ainsi que l'engagement effectif de l'ensemble des parties prenantes. Elle a souligné l'importance de ce document stratégique, qui incarne les principes constitutionnels visant à instaurer un développement inclusif, durable et équitable, conformément à la vision du président de la République, Kais Saïed. Ce plan donne un rôle central et déterminant aux conseils locaux, régionaux et des gouvernorats dans le processus de planification, en les associant pleinement à la définition des priorités et projets de développement.

Zaafrani a insisté sur la nécessité d'une collaboration renforcée entre toutes les institutions pour assurer le succès de la démarche ascendante, une méthode adoptée pour la première fois en Tunisie. Cette approche part du niveau local pour aboutir au niveau national, avec pour objectif de favoriser l'intégration économique et sociale des régions, tout en créant un climat propice à l'investissement. Ce processus participatif implique pleinement les citoyens dans la définition des priorités de leurs territoires, et vise à dépasser les limites des politiques centralisées qui ont souvent ignoré les besoins réels des populations à travers le pays.

Le Plan de développement 2026-2030 est structuré selon une approche progressive, allant du local au régional, puis aux gouvernorats, jusqu'au niveau national. Il cherche à répondre aux aspirations des Tunisiennes et Tunisiens, en garantissant la cohérence entre la politique de l'État et les programmes et projets proposés par les différentes instances, dans le cadre de l'unité nationale.

Le Conseil a présenté un bilan détaillé de l'avancement des travaux. Depuis le lancement, cinq forums régionaux ont réuni l'ensemble des gouvernorats, avec la participation des membres des conseils des gouvernorats et régionaux, des présidents des conseils locaux, des parlementaires ainsi que des gouverneurs. À ce jour, 3317 sessions de travail ont été tenues pour 279 conseils locaux, 154 sessions pour 24 conseils régionaux et 12 sessions pour 5 conseils des gouvernorats. Plus de 35 000 projets ont été proposés, dont plus de 90 % portent une dimension locale. La rédaction des rapports relatifs aux projets locaux est désormais achevée à 100 %.

En conclusion, le Conseil ministériel a recommandé que l'élaboration du budget économique et du projet de loi de finances pour 2026 s'appuie sur les propositions issues des plans de développement locaux, régionaux et des gouvernorats. Cette démarche devra prendre en compte la faisabilité des projets, la disponibilité des crédits, ainsi que l'équilibre territorial et la justice sociale, tout en préservant l'unité de l'État.