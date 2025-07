Tunisie: Le spectacle de la chanteuse française Hélène Ségara déprogrammé à Carthage

TUNIS — Le spectacle de la chanteuse française Hélène Ségara à la soirée du 31 juillet 2025 au Festival International de Carthage (FIC), a été déprogrammé, ce mercredi, par la direction de la 59ème édition du FIC.

«La direction du Festival International de Carthage informe qu'il a été décidé de retirer de la programmation le spectacle de Hélène Ségara initialement prévu dans le cadre de la 59ème édition du festival », indique un communique publié, cet après-midi, sur la page facebook du FIC.

La direction du festival réaffirme l'engagement constant de la Tunisie en faveur du peuple palestinien pour la restitution de l'ensemble de ses droits et l'établissement de son État indépendant avec pour capitale Al-Qods, peut-on lire de même source.

A cet égard, la direction du Festival « exprime sa reconnaissance envers son fidèle public pour son engagement en faveur de la cause palestinienne et son rejet de toute forme de normalisation ce qui fait de la Tunisie et de son peuple une fierté parmi les nations. »

Dans son communiqué, la direction du festival indique avoir "veillé à ce que cette édition comprenne des spectacles en soutien à la Palestine et à son peuple en hommage à leur résistance, à leur résilience et en défense de leur droit à la vie et à la liberté. Elle souligné que le spectacle d'ouverture "Qa al-Khabia" du compositeur Mohamed Garfi propose une scène retraçant le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne depuis l'indépendance.

Et d'ajouter que l'artiste Riadh Fehri, dans son spectacle "Tapis rouge 2", rend hommage aux enfants de Ramallah. La voix de la chanteuse palestinienne Nai Barghouthi résonnera dans le spectacle "Imagine ton âme écouter" de l'artiste Karim Thlibi".

« La programmation accueille également deux artistes palestiniens emblématiques, reconnus pour leur engagement envers leur patrie et pour avoir dénoncé, chacun à travers son art, les atrocités de l'occupation : Mohammed Assaf et Saint Levant », a-t-on encore précisé.

Dévoilé mardi sur la page facebook du Festival, le programme de cette 59ème édition qui se déroulera du 19 juillet au 21 août 2025 à l'Amphithéâtre romain de Carthage présentait une sélection de vingt-et-un spectacles dans divers genres artistiques.

La sélection des spectacles dévoilée représente la Tunisie (9), le Liban (5), la France (2), la Palestine (2), l'Egypte (1), les Emirats arabes Unis (1) et la Jamaïque (1).

Notons que l'affiche du spectacle du Palestinien Marwan Abdelhamid alias Saint Levant, programmé pour la soirée du mardi 05 Août, a été retirée, le jour même, de la liste publiée sur la page facebook du festival, sans aucune précision sur les raisons derrière son retrait.

Dans une déclaration à l'agence TAP, mercredi matin, la chargée de l'information et de la communication au ministère des Affaires Culturelles et au Festival International de Carthage, Yosr Hazgui, a expliqué que le retrait de l'affiche de ce spectacle "avait pour but d'y apporter des modifications".

En réponse à la polémique sur les réseaux sociaux suscitée par le retrait de l'affiche, Hazgui a assuré que "le concert de Saint Levant figure toujours dans la programmation du Festival, ajoutant que l'affiche sera republiée ultérieurement".

Une nouvelle affiche du spectacle de Saint Levant, différente de celle dévoilée hier, a été publiée cet après-midi sur la page du festival.