Algérie: Session de formation sur la législation internationale et nationale pour la promotion et la protection de l'enfance

ALGER — Une session de formation sur "la législation internationale et nationale pour la promotion et la protection de l'enfance" a été lancée, mercredi à Alger, par l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) au profit des points focaux chargés de ce dossier à travers les wilayas.

Présidant l'ouverture des travaux de cette session de formation, la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a indiqué que les points focaux chargés du dossier de la promotion et de la protection de l'enfance au niveau des 58 wilayas, sont appelés à "coordonner leur action avec l'Organe, afin de garantir une prise en charge instantanée et de terrain des préoccupations des citoyens en matière de l'enfance".

Elle a, en outre, estimé que la mise en place au niveau local des points focaux par les walis, sous la supervision du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire renforcera, certainement, la mobilisation de toutes les énergies afin d'oeuvrer ensemble dans l'intérêt suprême de l'enfant et soutiendra les mécanismes mis en place par la l'ONPPE pour le signalement des violations des droits de l'enfant et leur prise en charge".

L'ordre du jour de cette session prévoit des interventions sur plusieurs thèmes liés au domaine de l'enfance, notamment "la protection et la promotion des droits de l'enfant dans la législation algérienne", "la psychologie de l'enfant et les étapes de son développement, "le rôle de l'ONPPE dans la promotion des droits de l'enfant, et "les conventions internationales relatives aux droits de l'enfant ratifiées par l'Algérie".