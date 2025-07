Afrique Centrale: Le Rwanda veut renforcer la coopération avec le Congo

A l'occasion de la célébration du 31e anniversaire de la Journée de la Libération du Rwanda, la représentation diplomatique de ce pays en République du Congo a organisé, le 4 juillet à Brazzaville, une cérémonie commémorative. « Le Rwanda se réjouit de poursuivre et de renforcer cette coopération dans un esprit de fraternité et d'intérêt commun », a indiqué l'ambassadeur du Rwanda, Parfait Busabizwa.

En présence du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean Claude Gakosso, représentant le gouvernement, et de plusieurs autres invités, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, Parfait Busabizwa, a exprimé sa « profonde » gratitude au gouvernement et au peuple Congolais pour leur soutien « indéfectible » et leur « solidarité envers le Rwanda au fil des années ».

« Nos relations bilatérales se sont intensifiées dans plusieurs secteurs clés, témoignant d'un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et une volonté partagée de progrès. Le Rwanda se réjouit de poursuivre et de renforcer cette coopération dans un esprit de fraternité et d'intérêt commun », a déclaré l'ambassadeur.

Dans un environnement régional confronté à des défis multiples, il estime que cette collaboration « constructive » peut « contribuer positivement à la stabilité, à la sécurité, à la paix, à la croissance et à la prospérité de l'ensemble de notre sous-région ». « Ensemble, nous avons l'opportunité de transformer nos engagements en actions concrètes, au service d'une vision collective fondée sur l'unité, l'intégration et le développement durable », a assuré le diplomate.

La Journée de la Libération connue sous le nom de « KWIBOHORA » rappelle, a-t-il dit, « la résilience, le courage, les choix de responsabilités et d'unité du Peuple Rwandais, qui a triomphé face à l'adversité et tourné la page du génocide perpétré contre les Tutsi pour entrer dans une nouvelle ère. C'est aussi un moment de remercier et de rendre hommage à tous les jeunes qui ont accepté de prendre les armes et de secourir le pays. Aujourd'hui le Rwanda s'est transformé ».

« C'est un moment de commémoration, de réflexion sur les évènements tragiques du passé, mais aussi d'espoir et de célébration des progrès réalisés par le Rwanda en termes de développent, de réconciliation et d'unité Nationale », a ajouté l'ambassadeur.

Dans son discours, le diplomate Rwandais a rappelé le bilan de différentes réalisations et acquis obtenus par son pays au cours des dernières années dans les domaines suivants : (Santé, économie, culture, éducation, Infrastructure, tourisme, promotion du genre, technologie et communication, social etc.

« Le gouvernement Rwandais dirigé par son excellence monsieur Paul KAGAME, Président de la République, animé par une vision transformatrice a mis sur pied des mécanismes et des actions concrètes qui garantissent et instituent l'inclusion, la transparence et la lutte contre la corruption dans la gestion des affaires Publiques », a indiqué l'ambassadeur du Rwanda Parfait Busabizwa.

En outre, il a remercié l'Unesco pour sa participation à la réussite de la soirée. À la communauté rwandaise vivant en République du Congo, il les a exhortés à demeurer « les dignes ambassadeurs des valeurs et de la vision » de leur pays.

« Continuez à cultiver l'esprit de patriotisme, d'unité et de travail acharné. Inspirons-nous de l'héritage de notre libération pour bâtir ensemble un avenir toujours plus prometteur. Que cette célébration soit un rappel puissant de la force, de la résilience et de la détermination du peuple rwandais. Continuons d'avancer avec le même esprit d'unité et de progrès qui a guidé notre renaissance », a indiqué le diplomate rwandais.