Tunisie: Trump impose une taxe de 200% sur les produits pharmaceutiques

Le secteur pharmaceutique est en état d'alerte après la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 200 %. Les actions des entreprises pharmaceutiques européennes ont d'ailleurs chuté hier, mercredi, suite aux déclarations de Trump.

Avant-hier, Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane sur les médicaments, pouvant atteindre 200 %, mais qu'il accorderait aux entreprises pharmaceutiques un an pour « se préparer ».

Trump a déclaré aux journalistes : « Nous allons leur donner environ un an ou un an et demi pour qu'ils viennent aux États-Unis, et après cela, des droits de douane leur seront imposés. »

Il a ajouté : « S'ils sont obligés d'importer des médicaments dans le pays, des droits de douane très élevés leur seront imposés, jusqu'à 200 %. Nous leur donnerons un certain temps pour se préparer. »

Trump a déclaré aux journalistes, lors de l'annonce de nouveaux droits de douane sur le cuivre : « Nous annoncerons des taux importants sur les médicaments, les puces et d'autres choses différentes », sans donner de détails sur la date des autres décisions.

Trump a également mentionné qu'il annoncerait l'imposition de droits de douane de 50 % sur le cuivre, dans le but de renforcer la production américaine de ce métal vital pour les voitures électriques, les équipements militaires, le réseau électrique et de nombreux biens de consommation.

La décision de Trump d'imposer des droits de douane sur le cuivre a surpris les marchés, car elle est intervenue plus tôt et à un taux plus élevé que ce que le secteur avait anticipé.