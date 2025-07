Tunisie: Accidents de la route - Les décès ont augmenté de 47%

Khalil Mechri, lieutenant-colonel à l'Office national de la Protection Civile, a annoncé une hausse de 47% des décès dus aux accidents de la route entre le 1er juin et le 8 juillet 2025.

Dans une interview accordée ce mercredi 10 juillet 2025, M. Mechri a précisé que le nombre de victimes d'accidents de la route s'élevait à 87 décès à la date mentionnée, contre 59 pour la même période en 2024. Il a qualifié ce bilan d'« effrayant » et a insisté sur la nécessité pour les citoyens et les usagers de la route d'être conscients, attentifs et d'éviter toute distraction au volant.

M. Mechri a également indiqué que 5 570 accidents se sont produits cette année entre le 1er juin et le 8 juillet, contre 4 531 accidents l'année dernière sur la même période, soit une augmentation de 1 039 accidents.

Concernant les interventions de la Protection Civile sur les plages, le porte-parole a fait état d'une baisse de 13% du nombre d'interventions par rapport à l'année dernière. Cependant, le nombre de décès par noyade a augmenté de 6 cas jusqu'à présent, passant de 25 décès en 2024 à 31 décès cette année.

Il a expliqué que cette diminution des interventions sur les plages, associée à une augmentation du nombre de noyades, suggère une prise de risque accrue de la part des citoyens lors de la baignade, notamment dans des plages non surveillées.

Khalil Mechri a appelé les estivants à la plus grande vigilance et prudence, et à respecter scrupuleusement les instructions et recommandations de la Protection Civile sur les plages, ainsi que les drapeaux hissés.