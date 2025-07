Tunisie: Plus de 40.000 tunisiens vivent au Canada

Mohsen Abidi, vice-président du Réseau Tunisien Canadien des Affaires (RTCA), a affirmé ce jeudi 10 juillet 2025 que le Canada a accueilli plus de 40 000 Tunisiens, en plus des milliers d'étudiants tunisiens inscrits dans les diverses universités canadiennes.

Lors de son intervention à l'émission « Expresso », Abidi a souligné l'importance d'investir cette forte présence tunisienne au Canada, la considérant comme un atout majeur pour renforcer l'ouverture sur un marché canadien qu'il a qualifié de « prometteur » dans plusieurs domaines.

Il a ajouté que la communauté tunisienne joue un rôle important dans l'investissement, que ce soit au Canada ou en Tunisie, expliquant que le continent africain est au coeur de la stratégie canadienne et que la Tunisie occupe une position stratégique pour jouer ce rôle.

L'invité de l'émission a souligné le rôle vital que joue la communauté tunisienne dans la dynamisation de l'investissement, tant au Canada qu'en Tunisie, affirmant que cette extension constitue un pilier réel pour le rapprochement économique entre les deux pays.

Il a précisé que le continent africain occupe une place centrale dans la stratégie canadienne, insistant sur le fait que la Tunisie, grâce à sa position géographique privilégiée, est capable de jouer un rôle stratégique en tant que pont reliant le Canada aux marchés africains.

Rôle du Réseau Tunisien Canadien des Affaires

Le vice-président du Réseau Tunisien Canadien des Affaires a affirmé que le Réseau s'efforce de renforcer le rôle de la communauté tunisienne dans le soutien des relations économiques et d'investissement entre les deux pays, en s'engageant activement dans les principaux événements économiques et scientifiques organisés au Canada.

Il a indiqué dans ce contexte que le Réseau se prépare cette année à participer à l'un des plus grands événements mondiaux spécialisés dans le domaine de l'intelligence artificielle, ce qui représente une opportunité de mettre en lumière les compétences tunisiennes et de renforcer leur présence dans ce secteur prometteur.

Mohsen Abidi a souligné que le rôle du Réseau Tunisien Canadien des Affaires ne se limite pas uniquement à l'aspect économique, mais inclut également le soutien des initiatives culturelles et scientifiques entre la Tunisie et le Canada, dans le cadre d'une approche globale visant à renforcer la coopération bilatérale.

Il a expliqué que le Réseau met à la disposition des jeunes entrepreneurs et des porteurs d'initiatives toutes les informations nécessaires pour les accompagner, en particulier ceux qui souhaitent s'établir au Canada et développer leurs projets dans un environnement d'affaires stimulant.

Abidi a également précisé que le Réseau oeuvre à renforcer la coopération académique bilatérale entre la Tunisie et le Canada, en établissant des liens entre les laboratoires de recherche et les institutions universitaires des deux pays, ainsi qu'en soutenant la présence de la Tunisie lors des événements bilatéraux organisés annuellement au Canada, ce qui consolide sa position en tant que partenaire actif dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Soutien à l'investissement entre les deux pays

L'intervenant a souligné l'importance de la ligne aérienne directe entre la Tunisie et le Canada, la considérant comme un pilier stratégique pour stimuler les exportations tunisiennes vers le marché canadien, qui sont actuellement estimées à environ 300 millions de dinars. Il a expliqué que ce chiffre est facilement multipliable, voire quintuplable, si la coopération est étendue à des secteurs prometteurs tels que les startups et les énergies alternatives, au lieu de se limiter uniquement aux industries alimentaires.

L'invité de l'émission « Expresso » a signalé la présence de plus de 305 entreprises canadiennes implantées en Tunisie, particulièrement dans les domaines de la technologie et de l'innovation, considérant que cette présence économique reflète la confiance dans le climat d'investissement tunisien.

Il a également mentionné l'augmentation du nombre de touristes canadiens arrivant en Tunisie, ce qui représente, selon lui, un point stratégique qui peut être exploité pour attirer des clients tunisiens et étrangers et renforcer les échanges économiques et culturels entre les deux pays.

Le vice-président du Réseau Tunisien Canadien des Affaires a annoncé l'organisation de la deuxième édition de l'événement « Summer Business Tutoring & Networking » mercredi prochain, qui représente une opportunité unique pour les entrepreneurs de découvrir les perspectives de coopération et de partenariat entre la Tunisie et le Canada.