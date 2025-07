Afrique: Selon une récente étude - 70% des africains subsahariens en Tunisie veulent rejoindre l'Europe

Le professeur de sociologie à l'Université de Sfax, Zouhair Ben Jannet, a présenté ce mercredi 9 juillet 2025 les résultats d'une étude intitulée « Les migrants d'Afrique subsaharienne en Tunisie : profils, conditions de vie et défaillances des politiques migratoires ».

Le travail de terrain a été mené au cours du premier semestre 2024 dans trois principales zones de concentration des migrants : Tunis, Sfax (notamment Jebeniana et El Amra, où ils étaient regroupés dans des champs d'oliviers) et le gouvernorat de Médenine, en particulier Zarzis.

M. Ben Jannet a souligné lors de son passage à l'émission « Le Mag Express » que les possibilités de logement étaient plus nombreuses dans le gouvernorat de Médenine, contrairement à Sfax et Tunis où les migrants se trouvaient principalement aux alentours du Haut Commissariat pour les Réfugiés.

L'étude a été réalisée en partenariat avec le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) et le laboratoire de recherche « État, Culture et Mutations de la Société (ECUMUS) » de l'Université de Sfax. L'objectif principal était de fournir des informations fiables, car à l'époque, les chiffres concernant le nombre de migrants étaient contradictoires, allant de 700 000 à 1 million, puis 30 000, et les données officielles de l'État étaient également incohérentes.

Pour remédier à cela, une méthode d'échantillonnage aléatoire a été adoptée, avec 402 questionnaires administrés, dont 379 ont été utilisés, et 12 entretiens individuels directs ont été menés avec les migrants. Il a été précisé qu'il n'y avait pas d'autre solution que de recourir à un échantillon.

M. Ben Jannet a également fait état d'un manque de coopération et d'interaction de la part des migrants à ce moment-là, soulignant que les enquêteurs avaient exprimé leur solidarité avec les migrants, qu'ils considéraient comme des victimes de politiques migratoires irrationnelles.

L'étude a recensé 23 nationalités différentes de toute l'Afrique, avec le Soudan représentant le plus grand nombre de migrants, et la Somalie parmi les nationalités les moins représentées. Certaines nations ont des traditions migratoires historiques, tandis que la Tunisie est devenue une nouvelle destination pour les Soudanais.

Des pays anglophones, sans lien migratoire historique avec la Tunisie, étaient également représentés. Certains migrants fuyaient les guerres dans leurs pays d'origine, d'autres cherchaient une voie d'immigration. Une grande partie est entrée via l'Algérie, en raison d'une politique non déclarée visant à dérouter les migrants de l'Algérie vers les frontières tunisiennes ; 60% sont passés par l'Algérie, 24% par la Libye et 12% sont entrés légalement par avion mais ont violé leur visa en restant en Tunisie.

Il a ajouté que « l'Algérie expulse officiellement, en vertu d'accords bilatéraux avec les pays voisins, de très grands groupes d'environ 40 000 migrants vers les frontières, ce qui rend la gestion de la question non professionnelle. Il aurait dû y avoir un aspect géostratégique, et cela pourrait s'inscrire dans le cadre d'une politique non officielle visant à regrouper les migrants dans un endroit précis pour tenter de faire pression sur les partenaires européens. »

L'étude révèle que 26% des migrants ont un niveau d'éducation universitaire, et 27% sont des femmes. Environ 5% des femmes sont accompagnées d'enfants mineurs, et il y a également des enfants non accompagnés. Les âges varient de 0 an et plus, et des naissances ont eu lieu dans et hors des hôpitaux, rendant difficile l'estimation du nombre, qui se situerait entre 2500 et 3000 enfants.

Selon l'étude, 70% des migrants n'ont pas confiance dans les organisations internationales, et 70% des migrants qui ne souhaitent pas un retour volontaire dans leur pays n'acceptent aucune solution autre que de continuer leur chemin vers l'Europe. Certains ont passé 14 ans sur leur parcours migratoire d'un pays à l'autre. Un grand nombre de migrants présents à Zarzis maîtrisent très bien le dialecte libyen, ayant passé de nombreuses années dans ce pays.

M. Ben Jannet a affirmé que les organisations internationales sont soumises aux politiques internationales, aux pressions et à l'équilibre international. Les migrants, pour leur part, estiment que ces organisations ferment les yeux sur ce qui leur arrive, ce qui, selon eux, est en accord avec les politiques migratoires adoptées en Europe.