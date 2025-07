Algérie: L'adhésion de l'Algérie au Traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN, une consécration de ses principes dans la défense des valeurs de paix et de primauté du droit

ALGER — L'Algérie a officialisé, mercredi, son adhésion au Traité d'amitié et de coopération de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), avec le soutien de tous les Etats membres, marquant ainsi une nouvelle étape dans la consécration de ses principes dans la défense des valeurs de paix et de primauté du droit, en oeuvrant de concert avec les pays de cette organisation à la promotion des règles du droit international.

Le Traité d'amitié et de coopération de l'ASEAN compte désormais parmi ses membres l'Algérie qui, très attachée aux principes de défense du droit international, oeuvre constamment en faveur de la paix et de la sécurité internationales et de la protection des droits humains et plaide inlassablement pour des relations internationales fondées sur la justice et l'équité.

L'adhésion de l'Algérie constitue une nouvelle démarche diplomatique visant à renforcer sa présence dans les grands espaces régionaux et internationaux.

A travers cette tribune, l'Algérie pourra coordonner avec les pays de l'ASEAN en vue de bâtir un avenir fondé sur la paix et la prospérité au bénéfice de tous les peuples, et ce, partant de l'importance que l'Algérie accorde à l'application du droit international et de son attachement aux relations d'amitié et de coopération qu'elle entretient avec les Etats membres de l'organisation.

Pour rappel, le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) a été signé le 24 février 1976 par les Etats membres de l'organisation lors d'un sommet tenu en Indonésie, afin d'ancrer les principes de paix et de stabilité dans la région et de renforcer la coopération entre ses membres.

"Ce jour marque une étape charnière dans les relations de l'Algérie avec l'ASEAN", a affirmé le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, au sujet de l'adhésion officielle de l'Algérie à cette famille, mercredi à Kuala Lumpur, à l'occasion de la tenue de la 58e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation.

Cette famille, a-t-il dit, "rassemble tous ceux pour qui l'ASEAN est un exemple à suivre et un modèle inspirant à l'échelle mondiale".

L'adhésion de l'Algérie au TAC illustre l'intérêt croissant que suscitent les principes portés par l'organisation bien au-delà de ses frontières régionales.

A ce propos, l'Algérie a exprimé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, son admiration pour cette organisation, qui a, a-t-il dit, "démontré avec brio, à travers ses activités, ses actions concrètes et les réalisations accomplies, comment la coopération régionale peut impulser le changement, renforcer la stabilité et réaliser le bien-être pour tous", qualifiant l'ASEAN de "modèle exceptionnel de complémentarité régionale à même d'inspirer des efforts similaires partout dans le monde et, en particulier, sur le continent africain".

L'Algérie a saisi cette occasion pour rappeler les défis auxquels fait face l'ordre international, notamment les violations délibérées du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, la marginalisation du rôle de l'organisation onusienne et "la paralysie quasi-totale" du Conseil de sécurité.

Le Premier ministre malaisien, M. Anwar Ibrahim, dont le pays assure la présidence de l'ASEAN pour 2025, s'était félicité, mardi, de l'adhésion de l'Algérie au Traité d'amitié et de coopération de l'organisation, soulignant l'engagement de son pays à développer les relations de partenariat avec l'Algérie à différents niveaux.

Le 13 juin dernier, le 46e Sommet de l'ASEAN, tenu à Kuala Lumpur, avait salué l'adhésion de l'Algérie au Traité, tout en réaffirmant l'importance de cet instrument en tant que principal code de conduite régissant les relations entre les Etats de la région, mais aussi en tant que vecteur de paix et de stabilité au niveau régional.

Dans la Déclaration finale du Sommet, les Etats membres avaient réitéré leur "engagement à respecter et promouvoir les principes du Traité, tout en s'efforçant d'en étendre la portée dans la région et au-delà", saluant "l'intérêt croissant manifesté par des pays non régionaux partageant les mêmes principes".

Il est à noter que la 2e session de la Conférence des hautes parties contractantes au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est est prévue, en août prochain, au siège du secrétariat de l'ASEAN à Jakarta (Indonésie), dans le cadre des préparatifs de la célébration du 50e anniversaire du TAC.