Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite à l'Académie militaire de Cherchell

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale (MDN), Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué, mercredi, une visite à l'Académie militaire de Cherchell "feu Président Houari Boumediene", à la veille de la cérémonie annuelle de sortie de promotions qu'abritera cette prestigieuse institution de formation, indique un communiqué du MDN.

Après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée a présidé, en présence du commandant des Forces terrestres, du commandant de la 1ère Région militaire et du Commandant de l'Académie militaire de Cherchell, une rencontre d'orientation avec les cadres, les enseignants et les élèves de l'Académie.

A cette occasion, il a prononcé une allocution dans laquelle il a adressé "ses félicitations aux officiers des promotions sortantes en les exhortant, ainsi que toute la jeunesse algérienne, à revenir aux valeurs de la glorieuse Révolution de novembre, en les gardant présents à l'esprit et à les mettre en oeuvre sur le terrain".

"Il vous appartient donc, vous, élèves officiers, ainsi qu'à l'ensemble de la jeunesse algérienne, de garder gravées dans vos coeurs et présentes à l'esprit ces valeurs, en veillant à les mettre en oeuvre, sur le terrain au service du pays et de ses intérêts suprêmes", a-t-il ajouté.

"En effet, la foi en les valeurs nationales et républicaines, qui ont façonné la dignité et la fierté du peuple algérien et permis de porter haut les couleurs de notre pays, mérite d'habiter les coeurs de nos jeunes, mais aussi de s'exprimer à travers leurs actes, leur comportement et leur travail", a-t-il dit.

A cette occasion, le Général d'Armée a souligné, en outre, "le souci de l'ANP d'ancrer l'histoire nationale dans les consciences et d'en faire une des sources de fierté et d'inspiration".

"Dans ce sens, nous veillons également à ce que cette conscience historique se transforme en actes concrets qui prouvent que l'Algérie, qui a triomphé hier en se libérant du colonialisme abject, et qui a mis en échec les desseins de déstabilisation de la République par le terrorisme et l'extrémisme violent, restera, aujourd'hui comme demain, unie et triomphante de ses ennemis, grâce à sa cohésion, sa constance et sa foi en ces mêmes valeurs nationales et républicaines", a-t-il encore rassuré.

A l'issue, la parole a été donnée aux élèves de l'Académie, "qui ont exprimé leur satisfaction des conditions de déroulement de leur cursus de formation, et réitéré leur entière disposition à assumer leur devoir national en toute conscience des défis qui les attendent, afin de garantir l'unité, la sécurité et la stabilité de l'Algérie".

En cette occasion, le Général d'Armée a procédé à l'inauguration d'une cité de 400 logements au profit des cadres et personnels relevant de la garnison de Cherchell, conclut le MDN.