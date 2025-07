La reconstruction du pont de Mandranofotsy, situé dans la commune de Talata Ampano, région Haute Matsiatra, dépasse le simple cadre d'un chantier d'infrastructure. Elle constitue une véritable bouffée d'oxygène économique pour les agriculteurs et les producteurs de la zone, tout en matérialisant une volonté politique affichée par l'Exécutif.

Ce pont, désormais en béton armé, remplace une ancienne structure en bois devenue impraticable, notamment après les dégâts causés par le cyclone Batsiray. Son rétablissement rapide a été rendu possible grâce aux financements du Fonds routier, et les travaux ont été confiés à l'Entreprise Générale de Construction EHS.

Depuis sa réouverture, la circulation des biens et des personnes s'est notablement améliorée. Les produits agricoles issus des zones rurales, tels que les pommes de terre, carottes et tomates, atteignent plus aisément les marchés de Fianarantsoa, contribuant ainsi à dynamiser l'économie locale. Plus qu'un ouvrage d'art, ce pont symbolise l'engagement du Président Andry Rajoelina à ne laisser aucune région de côté dans le processus de développement.

Une infrastructure de proximité qui témoigne du souci de réduction des inégalités territoriales et de promotion d'un développement inclusif et durable. Ce projet s'inscrit dans la continuité des initiatives du gouvernement en matière de désenclavement des zones rurales, pierre angulaire d'une stratégie nationale tournée vers l'autosuffisance alimentaire et la croissance équilibrée.