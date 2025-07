Sénégal: Kaffrine - Le vaccin hexavalent, un 'soutien' à l'éradication de la poliomyélite (spécialiste)

Kaffrine — Le vaccin hexavalent, récemment introduit dans le Programme élargi (PEV), apporte une plus grande efficacité dans la lutte pour l'éradication de la poliomyélite à travers une réduction des injections et des coûts, a indiqué mercredi, le responsable du programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique de la Direction régionale de la santé (DRS) de Kaffrine (centre), El Hadji Amadou Gaye.

"Ce nouveau vaccin hexavalent est plus efficace, avec une réduction des injections et des coûts et constitue un soutien à l'éradication de la poliomyélite", a-t-il notamment affirmé, lors d'un atelier de partage sur l'introduction du nouveau vaccin Hexavalent dans le programme élargi de vaccination.

Un nouveau vaccin dénommé hexavalent devant permettre de réduire de 3 à 2 le nombre de doses injectées aux enfants doit avoir été introduit dans le Programme élargi de vaccination depuis le 1er juillet, à en croire le coordonnateur du PEV, Ousseynou Badiane.

L'hexavalent est un vaccin qui lutte contre 6 maladies jusque-là prises en charge par le pentavalent et le vaccin contre la poliomyélite, avait-il précisé lors d'une journée d'information sur ce nouveau vaccin tenue à la direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

El Hadji Amadou Gaye a profité de cet atelier pour inviter les familles à "bien garder" les carnets de vaccination des enfants afin de bien assurer leur suivi sanitaire et de pouvoir les réutiliser ultérieurement dans d'autres domaines comme en cas de voyage.

L'activité, présidée par Sana Ndiaye, chef de bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé à la DRS de Kaffrine, s'est tenue en présence des différents acteurs communautaires dont des représentantes des "Badiénou Gox" (Marraines de quartier, en wolof), des communicateurs traditionnels, des imams, des maîtres coraniques, des journalistes et autres agents de santé.

Selon le responsable du programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique de la DRS de Kaffrine, ces carnets de vaccination doivent être considérés comme des cartes d'identité des enfants.

"On a jugé nécessaire que les carnets de vaccination doivent être gardés par les parents, parce que lors de notre dernière supervision ou évaluation par rapport à la vaccination, on a constaté que ces carnets ne sont pas du tout gardés par les parents", a-t-il relevé.