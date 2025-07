Sénégal: BRVM - Evolutions contrastées des activités du marché ce mercredi 9 juillet 2025

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions contrastées à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 9 juillet 2025.

La valeur totale des transactions s'est ainsi repliée à 684,203 millions de FCFA contre 1,427 milliard de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 20,388 milliards, en s'établissant à 11 719,057 milliards de FCFA contre 11 739,445 milliards de FCFA le mardi 8 juillet 2025.

Celle du marché des obligations a, par contre augmenté de 6,188 milliards, en passant de 10 317,334 milliards de FCFA la veille à 10 323,522 milliards de FCFA ce mercredi 9 juillet 2025.

Les indices sont aussi dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a cédé 0,17% à 303,95 points contre 304,48 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,13% à 151,40 points contre 151,60 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,47% à 129,37 points contre 128,77 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres UNIWAX Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 580 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,00% à 2 650 FCFA), BOA Mali (plus 4,99% à 3 470 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 3,40% à 1 065 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,60% à 9 650 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 6 450 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 5,11% à 2 600 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,87% à 17 000 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,05% à 5 805 FCFA).