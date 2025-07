Madagascar: Christian Ntsay - Lutte contre le paludisme à Ikongo

Le Premier ministre Christian Ntsay a présidé une réunion de travail hier matin, au Bureau national de gestion des risques et de catastrophes (BNGRC), à la suite des directives strictes prises par le président de la République Andry Rajoelina. L'objectif est d'organiser une réponse structurée et efficace pour les habitants du district d'Ikongo, confrontés à des difficultés sanitaires et nutritionnelles croissantes.

Coordination renforcée

Les échanges ont porté principalement sur le renforcement de la lutte contre le paludisme et la distribution d'aides alimentaires. Plusieurs membres du gouvernement, des représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que des acteurs civils impliqués dans le déploiement de ces aides, ont pris part à la rencontre. Une coordination renforcée entre les différents services est attendue pour mettre en oeuvre rapidement les actions décidées.

Résilience

Le Premier ministre a souligné « l'importance d'une réponse de proximité, axée sur la solidarité nationale. » Cette démarche témoigne de la volonté de l'exécutif de ne laisser aucune région à l'écart, y compris les plus enclavées. Pour le gouvernement, l'accès à la santé et à l'alimentation est un droit fondamental, et chaque institution est appelée à contribuer activement à la résilience des communautés les plus vulnérables.