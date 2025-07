Madagascar: Revirevy Mody Masoandro - Le rendez-vous des amoureux des chansons à textes revient

Revirevy Mody Masoandro revient pour la troisième année le 27 juillet prochain. Il se tiendra encore sur le parking du CCI Ivato.

Ce grand rendez-vous est en passe de devenir un incontournable des inconditionnels des chansons à textes intégralement en malgache.

Fort du succès de l'édition de l'année dernière, cet événement signé Louvto Company verra encore la participation des mêmes artistes, notamment Mahaleo ainsi que ses descendants, Lôlô sy ny tariny et Samoëla, tous de grands noms des chanteurs qui osent parler sans détour de ce qui se passe dans la société. Ils seront accompagnés par Tojo Guitariste, un musicien qui avoue devoir sa carrière au groupe Mahaleo et Bims le saxophoniste et flûtiste, qui décline son talent à la malgache ce jour-là.

Devant la presse hier pour le lancement de ce grand rendez-vous, Dama, nostalgique, se rappelle du début de Mahaleo, en 1972, durant la grève des étudiants. « Nous avons chanté nos premières chansons en malgache, des chansons qui se tournent vers la société et qui concernent le quotidien des Malgaches, à travers « Raha vao maraina », notamment.»

Et c'est dans le but de pérenniser cet esprit du « revy Mahaleo » et cette prédilection pour les chansons à textes significatifs que Revirevy Mody Masoandro doit son existence.

Par ailleurs, Dama a également évoqué sa collaboration avec Louvto Company, qui date du début de l'aventure Revirevy Mody Masoandro en 2023. « Elle est renforcée par le fait que Louvto Company soit à la recherche continue d'amélioration, en termes d'organisation et considère ses imperfections », souligne-t-il.

Quant au répertoire, les chansons symboliques du revy Mahaleo seront bien entendu dans la liste. Dama en a d'ailleurs dévoilé certains titres, tels que Isekely, Tanalahy ny foko, Zanak'i Ndrema, Rivotra. Mimosa fera également partie de la liste mais qui en sera l'interprète féminine. Le public le découvrira le jour J ainsi que tous les autres titres que les trois groupes ont soigneusement préparés.

En tout cas, la complicité et le lien affectif qui existent entre les trois artistes se raffermissent de jour en jour, précise Dama. Ils devancent la technique de loin, de sorte que ces moments musicaux ne restent pas uniquement des prestations scéniques mais bien des moments de partage de musique vivante, riche en émotions. Et Benny de renchérir, « notre musique a également un rôle de miroir de ce qui se passe autour de nous, dans la société. »

On sait que le spectacle débutera à 15 heures mais la fin de ce grand moment musical dépendra entièrement de l'ambiance. Quoiqu'il en soit, il est sûr que le concert ne se terminera pas avant la nuit tombée. Un feu de camp est d'ailleurs prévu ainsi que des navettes qui amèneront le public au centre-ville. Et Malala de Louvto Company de préciser que bénéficier des navettes se fera uniquement sur inscription dans un souci d'organisation.

Par ailleurs, la billetterie sera disponible sur une nouvelle plateforme, Billet Clic.