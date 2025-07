Afrique de l'Ouest: Un orpailleur malien emporté par les eaux à Soréto - La population sous le choc

Un drame s'est produit ce mercredi 9 juillet à Soréto dans la commune de Sadatou, où un orpailleur d'origine malienne a été tragiquement emporté par les eaux après une forte qui s'est abattue dans la localité.

Selon les témoins, l'homme, âgé d'une trentaine d'années, à bord d'une moto avec son ami, tentait de passer par le pont traversant le marigot Danda Makka et permettant de rallier le site d'orpaillage. Ce dernier submergé par les eaux, lorsque le courant devenu brusquement violent, a cédé et a emporté la victime. L'ami qui savait nager a eu plus de chance et est sorti indemne.

Les villageois se sont vite constitués en équipe pour rechercher le disparu. Après plusieurs heures, le corps n'est toujours pas retrouvé.

Cette tragédie relance une fois de plus le débat sur la vulnérabilité de certaines zones face aux inondations, notamment en période hivernale. De nombreux habitants déplorent le manque d'infrastructures adéquates et appellent les autorités locales à des actions concrètes pour sécuriser et améliorer les conditions de vie des populations.