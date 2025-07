Lors d'une finale épique au Parc Borély, la triplette malgache, composée d'Yves Sedrick Rakotoarisoa, Tiana Laurens Razanadrakoto (Tonnerre) et Lova Santamandimby, a remporté la 64e édition du Mondial La Marseillaise à Pétanque, ce 9 juillet 2025. En battant les favoris français Jouffre, Quintais et Suchaud (13-10), ils deviennent la première équipe étrangère à décrocher ce titre prestigieux

Pour la première fois dans l'histoire du Mondial La Marseillaise à Pétanque, une équipe étrangère a remporté le titre. Le trio malgache, en l'occurrence Yves Sedrick Rakotoarisoa, Tiana Laurens Razanadrakoto (Tonnerre) et Lova Santamandimby, a marqué les esprits en s'imposant lors de la 64e édition, ce 9 juillet 2025 au Parc Borély, à l'issue d'une finale haletante face aux Français tenants du titre, Jean-Claude Jouffre, Philippe Quintais et Philippe Suchaud. Le score final, 13 à 10, après 20 mènes et près de 2h50 de jeu, reflète l'intensité d'un duel à couper le souffle.

Les Malgaches dominent une grande partie de la rencontre, creusant un écart impressionnant de 11 à 4 à la 16e mène. Mais les Français, qui avaient éliminé l'autre équipe malgache (Zigle, Tiana Kely, Balotti) en quarts de finale, ont orchestré une remontée spectaculaire, revenant à 11-10 à la 19e mène.

Lors d'une finale sous haute tension, Yves, malgré un tir décisif manqué à 62 cm, a su garder son sang-froid, bien soutenu par Tonnerre et Lova. La dernière mène a scellé leur triomphe, faisant d'eux les premiers non-Français à soulever le trophée sur les terres marseillaises.

En demi-finale, le trio malgache avait déjà brillé en écartant l'équipe Bauer, Prudhomme et Molins par 13-7, confirmant leur montée en puissance tout au long du tournoi. Ému aux larmes, Yves Sedrick Rakotoarisoa s'est exprimé après la victoire : « J'ai mal joué à un moment, j'avais la partie en main et j'ai perdu mes boules, ça m'a fait mal. Je suis bouleversé, surtout en tant que tireur. Mais je remercie Lova et Tonnerre qui m'ont porté, notre coach Nanou, le Directeur Technique National Jeannot, et tous les supporters, Malgaches ou non, qui nous ont soutenus. Cette victoire, on l'a arrachée, et je suis tellement heureux ! »