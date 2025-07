La première édition du Fokontany Tournament and Fiesta, a été officiellement annoncée avec enthousiasme par l'équipe FTF. Du 17 août au 21 septembre 2025, les quartiers d'Antananarivo seront le théâtre d'une compétition de football inter-quartiers et d'une fête populaire qui promettent de rassembler les communautés autour du sport et de la culture urbaine.

Pendant plus d'un mois, les terrains de Bemasoandro Itaosy et Betongolo accueilleront 60 équipes venues de trois districts : Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano et Avaradrano.

Avec 20 équipes par district, ce tournoi open mettra à l'honneur la jeunesse et le talent local dans un esprit de compétition saine et de fair-play. Les inscriptions, ouvertes du 15 juillet au 5 août 2025, nécessitent une participation de 300 000 Ariary par équipe.

Le Fokontany Tournament and Fiesta ne se limite pas au football. Cet événement se distingue par son ambiance festive, accessible à tous. Les spectateurs pourront profiter d'animations gratuites, incluant des jeux populaires (face-à-face, tirs de précision, concours de jonglage), des stands communautaires et marchands, des animations DJ pour une ambiance sonore électrisante, ainsi que des spectacles d'artistes locaux. Sous le slogan « Mampiray, Manampy, Manandratra » (rassembler, aider, élever), les organisateurs souhaitent faire du sport un vecteur de solidarité et de cohésion sociale.